MinTrabajo inspecciona Club El Nogal por denuncias de despidos masivos

En horas de la mañana de este lunes, Dirección Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo, realizó una inspección, vigilancia y control en el Club Social El Nogal, ubicado al norte de Bogotá.

Según informó el mismo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la orden se dio luego de una serie de denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo a más de 130 trabajadores. “Determinamos el cumplimiento de las normas laborales”, agregó Sanguino a través de su cuenta en X.

ATENCIÓN : En este momento nuestra Dirección Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo se encuentra en labores de Inspección, vigilancia y control al Club social el Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales, dado que recibimos denuncias anónimas… pic.twitter.com/cgqRcGTyLA — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) October 20, 2025

Precisamente, luego de esa publicación en redes sociales, algunos usuarios comentaron que esos despidos presuntamente se habrían dado en un contexto de renuncia “voluntaria”.

“Muchas personas fueron obligadas a firmar sus retiros voluntarios, una amiga le pasó allá, y tuvo que firmar para no tener consecuencias con ellos. Sin embargo, ella desconocía sus derechos o las acciones que podía ejercer si no firmaba. Despidieron a muchos trabajadores”. “Queremos dejar claro que muchas personas fueron obligadas o presionadas a firmar un retiro voluntario. No fue una decisión tomada libremente, y la mayoría lo hizo sin conocer todas las consecuencias legales”, comentó dos ciudadanos.

