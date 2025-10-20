Habitantes de La Calera ganan acción popular en tarifa de peaje diferencial

Peaje los Patios ubicado en la vía a La Calera Foto: El Espectador - José Vargas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió una acción popular presentada por dos ciudadanos del municipio de La Calera. En el recurso, contra el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el concesionario Perimetral Oriental de Bogotá, buscaban una tarifa de peaje diferencial y equitativa para los residentes similar a la otorgada a los habitantes de otros municipios en una vía diferente como Bogotá–Mosquera–Facatativá–Los Alpes.

Los demandantes argumentaron que las tarifas en los peajes Los Patios y La Cabaña eran desproporcionadamente altas para los residentes de La Calera y no correspondían con el deficiente estado de la vía (condiciones mínimas de mantenimiento, falta de señalización y seguridad), a diferencia del trato favorable otorgado a los residentes de municipios de la Sabana de Occidente, quienes pagan una tarifa simbólica de $200.

Sobre ello, las entidades demandadas sostuvieron que las tarifas responden a criterios técnicos y a la estructura financiera de cada contrato de concesión, advirtiendo que igualarlas rompería el equilibrio económico del proyecto.

¿Qué ordena la sentencia?

En sentencia de primera instancia con ponencia del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, el Tribunal de Cundinamarca rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva de las entidades y declaró la vulneración de los derechos colectivos.

La decisión se fundamentó en una historia de deficiente planeación estatal, la falta de concertación con la comunidad afectada y la interrupción injustificada de los beneficios tarifarios existentes debido a fallas administrativas. Como resultado, el Tribunal emitió una serie de órdenes correctivas y compensatorias, entre las que destacan:

Exonerar durante un año del pago de la tarifa de peaje en la estación Los Patios a los habitantes del municipio de La Calera, tanto del área urbana como rural.

Realizar mesas de trabajo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el consorcio Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., la Alcaldía Municipal y las Juntas de Acción Comunal para escuchar propuestas de la comunidad sobre la aplicación de una tarifa diferencial en el peaje La Cabaña.

Elaborar un estudio en el término de tres meses para establecer cuántos vehículos no pudieron acceder a las tarifas diferenciales y los valores pagados en exceso.

Diseñar un plan de atención y mantenimiento de los puntos críticos del corredor vial Perimetral de Oriente.

La sentencia establece un precedente sobre la obligación del Estado de concertar con las comunidades y garantizar que la implementación de proyectos de infraestructura no imponga cargas desproporcionadas a los residentes locales, reconociendo el impacto directo de los peajes en su derecho fundamental a la movilidad.

