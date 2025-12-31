Más de 56 mil emergencias en diciembre: accidentes de tránsito marcaron el balance en Bogotá

Entre el 1 y el 27 de diciembre de 2025, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en Salud (CRUE) atendió 56.292 incidentes. Foto: Óscar Pérez

Mientras miles de familias celebraban la Navidad y el cierre del año, los servicios de emergencia de Bogotá no pararon. Entre el 1 y el 27 de diciembre de 2025, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en Salud (CRUE) atendió 56.292 incidentes, una cifra que revela el alto nivel de emergencias que enfrenta la ciudad durante la temporada decembrina.

Según el balance de la Secretaría Distrital de Salud conocidos por El Espectador, los accidentes de tránsito fueron el principal motivo de atención durante diciembre con 14.619 casos, lo que equivale al 26 % del total de emergencias atendidas.

En segundo lugar se ubicaron otros accidentes con personas lesionadas, que representaron el 23 % de los reportes. A estos se suman los apoyos que realizó el CRUE a otras entidades de emergencia, los cuales correspondieron al 8 % de las atenciones en la ciudad.

Quemaduras: una alerta que se repite cada diciembre

Aunque no fueron el tipo de emergencia más frecuente, las quemaduras volvieron a hacerse presentes durante la temporada decembrina. En total se reportaron 78 casos, muchos de ellos asociados a accidentes en el hogar, manipulación de objetos calientes y el uso de pólvora o fuego en medio de las celebraciones.

A esto se suman 29 incidentes por electrocución o rescate eléctrico, una cifra que refuerza el llamado de las autoridades a extremar las medidas de prevención en los hogares, especialmente en fechas en las que aumentan las reuniones familiares y el uso de decoraciones eléctricas.

Las otras emergencias que marcaron diciembre en Bogotá

El balance del CRUE dejó también el balance de atención en 3.491 casos relacionados con trastornos mentales, 3.101 personas inconscientes o en paro cardiorrespiratorio y 2.284 eventos respiratorios. A estas cifras se suman 2.139 convulsiones, 1.451 casos de maltrato y más de 2.800 atenciones por dolor torácico y síntomas gastrointestinales.

El informe también registra 1.292 intentos de suicidio y 442 casos de violencia sexual, un panorama que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y acompañamiento en salud mental.

Del total de incidentes atendidos, el 83 % pudo resolverse mediante orientación telefónica, mientras que el 17 % requirió el despacho de ambulancias u otros vehículos de emergencia.

Esta proporción no solo evidencia la capacidad de respuesta del sistema de emergencias, sino también la presión permanente que enfrentan los equipos de salud durante la temporada decembrina.

Incendios y emergencias mayores

Durante el mismo periodo, el CRUE también activó 254 atenciones por emergencias de mayor complejidad, es decir, situaciones con múltiples personas afectadas o eventos que requirieron un despliegue especial de los equipos de respuesta. De este total, el 30 % estuvo relacionado con accidentes de tránsito, el 65 % correspondió al acompañamiento de eventos masivos y el 5 % a incendios.

A esto se suman las intervenciones adelantadas por la Subdirección de Gestión del Riesgo, que atendió 18 incidentes de alto impacto. Entre ellos se registraron 12 incendios, cinco siniestros viales y una explosión. Como resultado de estas emergencias, 36 personas tuvieron que ser valoradas y atendidas por el personal de salud, algunas con afectaciones que requirieron atención especializada.

