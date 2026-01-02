Choque entre Petro y Galán por salidas para no subir el pasaje de Transmilenio

Bus eléctrico biarticulado producido 100 % en Colombia. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Con el inicio de año ya se conoció la proyección del aumento del pasaje de Transmilenio para 2026. De acuerdo con el borrador del decreto, el alza tanto para el componente troncal y zonal (SITP) se fijaría en COP 3.550, lo cual representa un incremento del 9,23 %.

Ante esta decisión justificada por el Distrito a causa del aumento del salario mínimo en 23%, los precios de los combustibles, la inflación y los costos de operación y mantenimiento, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X señalando que para evitar esta alza “disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”.

“Pero si la decisión es subir el pasaje que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena (...) El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”, agregó Petro.

En respuesta el alcalde Carlos Fernando Galán apeló al convenio de cofinanciación entre el Distrito y la Nación firmado en octubre de 2025, donde el Gobierno Nacional aportará $938.000 millones (constantes de 2024) para la adquisición de 269 buses eléctricos para el sistema Transmilenio.

“No son los 1.5 billones que anuncia en su trino. De esos recursos (COP 938 mil millones) empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta 2040. Este año no entrará nada. Ahora, si usted está anunciando disponer 562 mil millones adicionales al convenio, es una gran noticia y permite no aumentar la tarifa este año”.

Para concretarlo, Galán señaló que la Nación podría hacerlo usando el artículo 183 del Plan de Desarrollo. “Bogotá tiene más de 1.480 buses eléctricos en operación y parte del costo de estos buses podría ser cubierto por este aporte adicional. Eso entonces está en sus manos, presidente”, concluyó.

Cabe recordar que de acuerdo con el Conpes 4168, la cofinanciación de una nueva flota eléctrica de Transmilenio tendrá un costo total de COP 1.5 billones, donde la Nación aportará alrededor de COP 938.000 millones y el Distrito 564.000 millones. Un acuerdo que no solo ayudará a reducir el déficit del sistema, sino que se traducirá en otros ahorros a largo plazo con menores costos operacionales (21% más bajos que los buses de gas natural).

El proyecto incluye la entrada en operación de 269 nuevos buses eléctricos, de los cuales 157 serán articulados (para 160 pasajeros) y 112 vehículos biarticulados (para 250 pasajeros cada uno). De igual manera, la electrificación del patio de operación Calle Sexta, que desarrollará la infraestructura de recarga necesaria para un suministro energético continuo y seguro. Además, el Distrito Capital, de manera complementaria, electrificará el patio El Vínculo ubicado en Soacha.

Se espera que el primer lote de 53 buses eléctricos (31 articulados y 22 biarticulados) entre en operación en el primer semestre de 2026, mientras que el proyecto completo de los 269 vehículos esté en funcionamiento de forma progresiva hasta 2027.

