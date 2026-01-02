Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Choque entre Petro y Galán por salidas para no subir el pasaje de Transmilenio

El presidente reaccionó al borrador del decreto que fijaría el pasaje en COP 3.550. Desde la otra orilla, el alcalde de Bogotá respondió que si en 2026 entran nuevos recursos, no subirá la tarifa.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
02 de enero de 2026 - 01:11 p. m.
Bus eléctrico biarticulado producido 100 % en Colombia.
Bus eléctrico biarticulado producido 100 % en Colombia.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Con el inicio de año ya se conoció la proyección del aumento del pasaje de Transmilenio para 2026. De acuerdo con el borrador del decreto, el alza tanto para el componente troncal y zonal (SITP) se fijaría en COP 3.550, lo cual representa un incremento del 9,23 %.

Lea más: “Desarticular al Tren de Aragua es muy complejo, pero los seguimos debilitando”

Ante esta decisión justificada por el Distrito a causa del aumento del salario mínimo en 23%, los precios de los combustibles, la inflación y los costos de operación y mantenimiento, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X señalando que para evitar esta alza “disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”.

“Pero si la decisión es subir el pasaje que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena (...) El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”, agregó Petro.

En respuesta el alcalde Carlos Fernando Galán apeló al convenio de cofinanciación entre el Distrito y la Nación firmado en octubre de 2025, donde el Gobierno Nacional aportará $938.000 millones (constantes de 2024) para la adquisición de 269 buses eléctricos para el sistema Transmilenio.

“No son los 1.5 billones que anuncia en su trino. De esos recursos (COP 938 mil millones) empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta 2040. Este año no entrará nada. Ahora, si usted está anunciando disponer 562 mil millones adicionales al convenio, es una gran noticia y permite no aumentar la tarifa este año”.

Para concretarlo, Galán señaló que la Nación podría hacerlo usando el artículo 183 del Plan de Desarrollo. “Bogotá tiene más de 1.480 buses eléctricos en operación y parte del costo de estos buses podría ser cubierto por este aporte adicional. Eso entonces está en sus manos, presidente”, concluyó.

Cabe recordar que de acuerdo con el Conpes 4168, la cofinanciación de una nueva flota eléctrica de Transmilenio tendrá un costo total de COP 1.5 billones, donde la Nación aportará alrededor de COP 938.000 millones y el Distrito 564.000 millones. Un acuerdo que no solo ayudará a reducir el déficit del sistema, sino que se traducirá en otros ahorros a largo plazo con menores costos operacionales (21% más bajos que los buses de gas natural).

Le puede interesar: Llegó el cuarto tren del Metro de Bogotá: qué significa para la obra y la movilidad

El proyecto incluye la entrada en operación de 269 nuevos buses eléctricos, de los cuales 157 serán articulados (para 160 pasajeros) y 112 vehículos biarticulados (para 250 pasajeros cada uno). De igual manera, la electrificación del patio de operación Calle Sexta, que desarrollará la infraestructura de recarga necesaria para un suministro energético continuo y seguro. Además, el Distrito Capital, de manera complementaria, electrificará el patio El Vínculo ubicado en Soacha.

Se espera que el primer lote de 53 buses eléctricos (31 articulados y 22 biarticulados) entre en operación en el primer semestre de 2026, mientras que el proyecto completo de los 269 vehículos esté en funcionamiento de forma progresiva hasta 2027.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Transmilenio

Movilidad

Movilidad en Bogotá

 

Francisco Rondón(65154)Hace 26 minutos
En la cabeza del gran líder planetario Petro, cree, que a todo el personal que mantiene Transmilenio andando les pagan con tapitas.
Ana Rico(0bhb2)Hace 40 minutos
El alza de los gigantescos "salarios" de congresistas tiene sólo un impacto positivo en sus bolsillos? Con su regimen especial sólo pagan retención en la fuente por una porción mínima de lo que reciben. Comparar el "impacto fiscal, económico, macro, costo de vida, etc) de los vergonzosos 40 millones que recibe una mayoría ociosa con los mínimos dos mil pesitos para sostener familias de 4 personas.
Olegario (51538)Hace 1 hora
Le creo a Galán. Es un tipo serio y un ejecutor. Pues claro que el aumento desaforado del salario mínimo TIENE que impactar el costo de todo tipo de transporte, incluido el público.
Joserra(12655)Hace 2 horas
Subir el mínimo da votos, subir el transporte no...Berto come de su cocinado...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.