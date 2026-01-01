Minería ilegal arrasó más de 5.400 m² en Silvania: imponen medida preventiva

En la zona se habrían extraído más de 52.000 toneladas de materiales de construcción sin licencia ambiental ni título minero. Foto: CAR

A pocas horas de comenzar el año, la Corporación Autónoma de Cundinamarca interpuso una fuerte sanción a los propietarios de un predio en el municipio de Silvania, en atención a una explotación ilegal del terreno con fines mineros.

En este sentido, mientras desarrollaba su ejercicio de su autoridad ambiental, la CAR, a través de la Dirección Regional Sumapaz, ordenó una medida preventiva por actividades de exploración y explotación ilegal de materiales de construcción, específicamente cuarzo y areniscas, realizadas con maquinaria amarilla y uso de explosivos.

La infracción fue identificada en un predio ubicado en la vereda Subia Central, donde los técnicos de la entidad evidenciaron un frente de explotación que supera los 5.400 metros cuadrados.

Durante la inspección, los profesionales de la CAR también constataron que en el predio estaba fijada una licencia de construcción expedida por la alcaldía municipal, la cual se encontraba vencida desde mayo de 2025 y autorizaba únicamente la construcción de una vivienda de 115 metros cuadrados.

Esta área resulta ampliamente inferior a la extensión afectada por la explotación ilegal, lo que refuerza la presunta irregularidad de las actividades desarrolladas en el terreno.

La autoridad ambiental advirtió que la remoción del material implicó el retiro de la capa vegetal, procesos de deforestación y alteraciones profundas al suelo, así como cambios en la geomorfología y el paisaje natural de la zona.

Estos impactos ambientales fueron determinantes para la imposición de la medida preventiva, con la que la CAR busca frenar el daño ambiental y avanzar en las actuaciones administrativas correspondientes frente a este caso de minería ilegal en el territorio.

