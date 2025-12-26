Navidad marcada por la violencia: riña familiar dejó a padre e hijo heridos en Bogotá

El conflicto se habría originado cuando el padre de la familia, presuntamente en estado de embriaguez, atacó con un arma cortopunzante a uno de sus hijos en medio de una discusión, Foto: Archivo Particular

Una violenta riña familiar se registró en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá. El hecho, que quedó registrado en video y se difundió rápidamente en redes sociales, dejó al menos dos personas lesionadas —al parecer padre e hijo— tras un enfrentamiento con arma blanca, y volvió a encender las alarmas por los altos niveles de intolerancia durante las celebraciones de fin de año.

Según versiones preliminares, el conflicto se habría originado cuando el padre de la familia, presuntamente en estado de embriaguez, atacó con un arma cortopunzante a uno de sus hijos en medio de una discusión. La agresión provocó la reacción de otro familiar, quien intervino de inmediato y terminó enfrentándose también al adulto mayor, lo que intensificó el altercado.

El video que circula en redes sociales muestra cómo la confrontación escala rápidamente. En las imágenes se observa a los involucrados enfrentándose de manera directa, mientras los gritos aumentan y el ambiente se vuelve cada vez más tenso.

En medio del caos, una mujer aparece visiblemente afectada, llorando y pidiendo que se detenga la pelea, sin lograr que la situación se calme de inmediato.

Las autoridades confirmaron que no han recibido una denuncia formal del caso y reiteraron los llamados a la convivencia y al consumo responsable de alcohol durante la presente temporada de fin de año

Un panorama preocupante en Navidad

Este caso se suma a una serie de hechos violentos registrados durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre en la capital. De acuerdo con el balance de la Policía Metropolitana de Bogotá, entre las 6:00 p. m. del 24 de diciembre y las 7:00 a. m. del 25 se reportaron múltiples riñas y lesiones personales, muchas de ellas asociadas al consumo excesivo de alcohol y a conflictos intrafamiliares.

En total, las autoridades reportaron 719 personas lesionadas por riñas, con mayor incidencia en localidades como Usme, Usaquén, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Rafael Uribe Uribe. Aunque la cifra representa una reducción mínima frente al mismo periodo del año anterior, sigue evidenciando un alto nivel de violencia durante las celebraciones.

Pese a este panorama, la Policía señaló que durante todo el mes de diciembre se registró una reducción del 28 % en los homicidios, lo que equivale a 24 casos menos en comparación con 2024. Sin embargo, los operativos dejaron cifras preocupantes: desde el 1 de diciembre se realizaron 5.768 capturas, de las cuales 258 fueron por homicidio y 521 por porte ilegal de armas. Solo en la noche del 24 de diciembre se incautaron 720 armas de fuego y 1.435 armas cortopunzantes.

Llamado a la tolerancia

Las autoridades reiteraron el llamado a la convivencia, el diálogo y el consumo responsable de alcohol, especialmente durante fechas festivas, cuando suelen aumentar los conflictos familiares y las riñas.

El caso ocurrido en el barrio Quiroga refleja una realidad que se repite cada año: celebraciones que terminan marcadas por la violencia, el exceso y la intolerancia.

