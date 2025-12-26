Crimen de Jaime Esteban: Fiscalía solicitó circular roja contra joven de disfraz azul

Paola Fernández, presunta determinadora en el crimen de Jaime Esteban Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía General de la Nación envío en las últimas horas una solicitud a la Interpol para emitir circular roja contra Paola Fernández, una mujer que estaría involucrada en el homicidio de Jaime Esteban.

Lea más: Caso Jaime Esteban Moreno y el ciclo de violencia que se repite en Halloween

La petición llega luego de dos semanas de que el ente acusador emitiera una orden de captura contra Fernández, tras establecer que habría tenido un rol clave al influir en las acciones de los agresores, lo que la convierte en figura central dentro del proceso penal.

Aunque en la captura inicial, tras el homicidio de Moreno, Fernández fue detenida junto a Juan Carlos Suárez y otra mujer, las autoridades la dejaron en libertad por la falta de pruebas que hubo en su momento para vincularla al proceso.

Sin embargo, con el transcurso de las indagaciones, las audiencias en contra de los detenidos por el crimen (Juan Carlos Suárez y Ricardo González) han establecido que la mujer sí tuvo participación directa en el crimen, al presuntamente instigar a Suárez para que golpeara a la víctima.

“Podemos pensar qué golpe en la cabeza pudo causar semejante embestida tan brutal por la espalda a esa velocidad, mientras que una mujer, que se encontraba parada al lado de ellos, como lo han mencionado los testigos, alentando a que presentara la agresión”, señaló la Fiscalía.

En los testimonios escuchados en las audiencias y que posteriormente documentó El Espectador, esas expresiones podrían encajar en la figura del determinador, prevista en el artículo 30 del Código Penal. De ahí, que es justamente bajo ese marco que la justicia emitió una orden de captura formal y busca a Paola Fernández, a quien se le atribuiría ese rol dentro de los hechos.

De momento, se desconoce la ubicación de la mujer, pero de llegar a aceptarse la solicitud de circular roja, permitirá que las autoridades de todo el mundo puedan localizarla y detenerla provisionalmente a la espera de su extradición o entrega.

Le puede interesar: Policía reportó 8 homicidios entre la noche y madrugada de Navidad en Bogotá

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, era estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes. En la madrugada del 31 de octubre, fue brutalmente asesinado a golpes en medio de una riña que se registró luego de salir del bar Before Club en Chapinero. Por este homicidio, Juan Carlos Suárez (primer capturado) y Ricardo Rafael González Castro, fueron imputados por el delito de homicidio agravado y enviados a prisión como medida preventiva mientras transcurre el proceso penal en su contra.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.