Incautan más de mil unidades de pólvora listos para vender en Transmilenio

1.440 unidades de pólvora incautada. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En desarrollo de planes de control, el grupo de Transporte Masivo Transmilenio logró la incautación de 1.440 unidades de pólvora en las estaciones Avenida Jiménez, Ricaurte 13 y La Sabana.

La incautación se dio gracias a la denuncia ciudadana, quien detalló que los elementos estaban listos para su distribución y venta al interior de los portales.

El material incautado incluía voladores, martillos, totes, chispitas, volcanes, bengalas y tortas pirotécnicas, entre otros elementos de alto riesgo. A los seis infractores se les impuso orden de comparendo por la manipulación, tenencia y comercialización de estos elementos, en aplicación de la Ley 1801 de 2016.

Cabe recordar que el protocolo establece que la pólvora incautada pasa al Cuerpo Oficial de Bomberos quien a través de su operador certificado, se encarga de:

Recoger el material.

Transportarlo bajo condiciones seguras.

Llevarlo a la bodega distrital autorizada.

Mantenerlo en cadena de custodia.

Esperar la orden de devolución o destrucción por parte de la autoridad competente.

Cuando la incautación supera los 100 kg, la Policía acompaña el traslado para garantizar la seguridad.

Así avanzan los operativos contra la pólvora ilegal

El Distrito desplegó una estrategia integral de seguridad durante la festividades de diciembre, incautando hasta la fecha, 2,7 toneladas de pólvora o fuegos pirotécnicos que pretendían ser comercializados de manera ilegal en Bogotá.

Esta incautación de pólvora se ha realizado durante 368 operativos en comercios, espacio público y sitios reportados por los ciudadanos a través de la línea de emergencias 123.

“Van 54 personas lesionadas con pólvora y posiblemente la cifra va a aumentar. Esta responsabilidad es de todos y todas. Aunque la cifra disminuyó frente al año pasado, sigue siendo muy preocupante, no dejemos que la pólvora nos gane la batalla”, instó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

De acuerdos con cifras recopiladas por la Secretaría de Salud, el año pasado en la temporada de diciembre 2024-2025, se registraron 146 quemados por pólvora, un aumento del 15 %, de los cuáles 43 fueron menores de edad y 15 menores de 5 años. Los artefactos más peligrosos fueron los voladores, que dejaron 53 afectados (37%), seguido por los totes (15%) y los volcanes (10%).

