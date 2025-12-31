Distrito advierte impactos en compra de vivienda VIS y VIP por aumento del salario mínimo

El valor de una VIS está atado al valor del salario mínimo y hoy se puede comprar por un valor de entre 135 y 150 salarios mínimos Foto: El Espectador - Jorge Londoño

El 30 de diciembre el Gobierno Nacional fijó por decreto el aumento del salario mínimo para 2026 en 23%, sin contar el auxilio de transporte. Un alza histórica desde los años 80 y que nunca había superado de tal manera el índice de inflación (18%).

Con esta decisión que impacta a unos 2,4 millones de trabajadores (cerca del 10 % de los ocupados) quienes ganan un salario mínimo, los efectos se extienden también a sectores como el de la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

Desde la Secretaría de Hábitat de Bogotá advirtieron que algunos hogares en proceso de compra, podrían ver reducida su capacidad financiera. “85% de las promesas de compraventa se pactan en salarios mínimos y no a precios fijos en pesos, trasladando el riesgo del aumento de viviendas a las familias”.

Sobre este punto, el Ministerio de Vivienda establece que, de acuerdo con la Circular 04 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio, el precio de la vivienda en Colombia se debe informar en pesos colombianos. ”El consumidor solo estará obligado a pagar el precio que le sea informado en el momento en que este manifieste su voluntad de adquirir el bien, por ejemplo, mediante la firma del contrato de separación, opción de compra, fiducia, entre otros”.

Para buscar salidas ante la incertidumbre en lo que del sector corresponde, la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, anunció que realizará mesas de trabajo con los promotores de vivienda vinculados a los programas, con el fin de promover que los incrementos en los precios sean inferiores al alza del salario mínimo.

De igual manera, anunció que programarán los recursos de Oferta Preferente con el salario mínimo de 2026 y estudiarán la viabilidad de aumentar los valores de los subsidios.

“La vivienda social no es un privilegio. Es un derecho. Programaremos también los recursos de Oferta Preferente con el SMLMV de 2026, para dar mayor certeza a los hogares. Y fortaleceremos el trabajo conjunto con las Cajas de Compensación y el Gobierno Nacional para el regreso de los subsidios nacionales”, concluyó Velasco.

Así queda la vivienda VIS y VIP para 2026

En Colombia los precios máximos de la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) son acordes con base en el salario mínimo.

En este sentido, los inmuebles VIS, cuyo tope es de hasta 150 salarios mínimos, pasó de COP 213.525.000 a COP 262.635.750.

Mientras que las viviendas VIP, cuyo valor máximo permitido es de hasta 90 salarios mínimos, pasó de cerca de COP 128 millones a COP 157.581.450.

Cabe recordar que el incremento también se fijará en los subsidios de vivienda por parte de las cajas de compensación, muchos de los cuales también se calculan en salarios mínimos.

A la fecha, los hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos pueden acceder a un subsidio de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), lo que en 2026 equivale a COP 52.527.150. En tanto, los hogares cuyos ingresos están entre dos y cuatro salarios mínimos pueden recibir un subsidio de hasta 20 SMLMV, es decir, COP 35.018.100

