Distrito amplió plazo para el pago de impuestos predial y de vehículos en Bogotá

Los plazos para el pago de impuestos predial y de vehículos con 10 % de descuento se extendieron hasta el 15 de julio y 12 de agosto. Foto: BlueR

Luego de que se presentaran varias quejas por parte de los contribuyentes por las largas filas que hubo en Catastro par pagar los impuestos predial y de vehículos, la administración distrital amplió los plazos para pagarlos con el 10 por ciento de descuento.

Por esta razón, el del predial, cuyo plaza estaba previsto para este viernes 24 de junio, se extendió hasta el próximo 15 de julio y, por otro lado, el de vehículos pasó del 15 de julio al 12 de agosto de este año.

Así mismo, las fechas para el pago sin descuento serán el 29 de julio para predial y el 26 de agosto para el de vehículos.

De acuerdo con el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, esta determinación se tomó para que más ciudadanos puedan acogerse al pago de estos gravámenes con descuento y que “nuestro mayor compromiso y objetivo es ayudarles a todos los que quieran pagar con el 10 % de descuento”.

“Aún tenemos contribuyentes que no han podido obtener la factura porque no contamos con la información completa, como es el caso de predios nuevos y predios sin información del responsable, además de ciudadanos que generaron declaraciones erróneas y no se pudieron acoger al pago por cuotas”, dijo el funcionario.

A la fecha, Bogotá ha recibido por cuento del impuesto predial más de $2,5 billones y el recaudo total está por encima de los $5,7 billones y se han recibido 1,8 millones de pagos de parte de los contribuyentes.

Puntos de pago de estos impuestos

Este viernes se prestará el servicio de 5:30 a. m. a 5:30 p. m. en el SuperCADE CAD de la carrera 30 y en los demás, se prestará entre las 7:00 a. m. y las 5:30 p. m.

El sábado, 25 de junio, no habrá servicio en ninguno de los puntos de atención debido a que la Entidad realizará el respectivo ajuste en las facturas.

A partir del martes 28 de junio se restablecerá el horario habitual de 7:00 a. m. a 5:30 p. m., en todos los puntos.

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda indicó que las personas que obtuvieron su factura a través de la Oficina Virtual o en el botón “Descarga y paga ya” y les aparece como fecha de vencimiento el 24 de junio, deberán descargarla o hacer la declaración en la plataforma.

Desde este jueves el sistema empezará a cambiar las fechas y este proceso terminará mañana 25 de junio. Por lo cual, es importante que quien obtenga las facturas sepa que estas solo se pueden pagar de forma presencial en los bancos autorizados y por PSE, así como que a partir del martes 28 de junio podrá hacerlo en la página web de sus bancos.

