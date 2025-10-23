Logo El Espectador
Distrito apoyará 2.900 negocios formales e informales con créditos productivos

La estrategia estará vigente hasta el 31 de diciembre o hasta agotar los recursos.

Redacción Bogotá
23 de octubre de 2025 - 02:37 p. m.
Créditos en Bogotá.
Foto: Fundes
El Distrito anunció la puesta marcha de una nueva estrategia para reducir las barreras de acceso al crédito formal para microempresas y negocios locales, con el propósito de promover una mayor inclusión financiera en la ciudad.

¿Cómo funciona?

Según señaló el Distrito, esta iniciativa cuenta con recursos por COP $17.000 millones y se desarrolla en alianza con el Fondo Nacional de Garantías (FNG) para cubrir el 100% de la comisión de la garantía exigida a los microempresarios o dueños de negocios, quienes soliciten créditos de capital de trabajo o inversión.

Con ello, esperan beneficiar a más de 2.900 negocios locales, tanto formales como informales y domiciliados.

“Desde Bogotá damos soluciones a la financiación de negocios locales, lo que hace más baratos los créditos y permite que más emprendedores accedan a recursos para crecer y generar empleo. Con esta estrategia seguimos apostándole a la inclusión financiera y al fortalecimiento de la economía”, indicó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

¿Cuáles son las líneas de financiamiento?

  • Economía social: hasta 6 SMMLV (aprox. $8,5 millones).
  • Microcrédito: de 6 a 25 SMMLV (hasta $35,5 millones).
  • Alto Monto: de 25 a 120 SMMLV (hasta $170,8 millones).

Además, estará vigente hasta el 31 de diciembre o hasta agotar los recursos y se implementará a través de las entidades financieras vinculadas al FNG, las cuales serán las encargadas de:

  • Recibir las solicitudes.
  • Evaluar el riesgo.
  • Gestionar el desembolso de los créditos con respaldo de garantía.

Los interesados podrán consultar más información en la página web.

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
