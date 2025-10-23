Distrito apoyará 2.900 negocios formales e informales con créditos productivos

Escucha este artículo
El Distrito anunció la puesta marcha de una nueva estrategia para reducir las barreras de acceso al crédito formal para microempresas y negocios locales, con el propósito de promover una mayor inclusión financiera en la ciudad.
¿Cómo funciona?
Según señaló el Distrito, esta iniciativa cuenta con recursos por COP $17.000 millones y se desarrolla en alianza con el Fondo Nacional de Garantías (FNG) para cubrir el 100% de la comisión de la garantía exigida a los microempresarios o dueños de negocios, quienes soliciten créditos de capital de trabajo o inversión.
Con ello, esperan beneficiar a más de 2.900 negocios locales, tanto formales como informales y domiciliados.
“Desde Bogotá damos soluciones a la financiación de negocios locales, lo que hace más baratos los créditos y permite que más emprendedores accedan a recursos para crecer y generar empleo. Con esta estrategia seguimos apostándole a la inclusión financiera y al fortalecimiento de la economía”, indicó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.
¿Cuáles son las líneas de financiamiento?
- Economía social: hasta 6 SMMLV (aprox. $8,5 millones).
- Microcrédito: de 6 a 25 SMMLV (hasta $35,5 millones).
- Alto Monto: de 25 a 120 SMMLV (hasta $170,8 millones).
Además, estará vigente hasta el 31 de diciembre o hasta agotar los recursos y se implementará a través de las entidades financieras vinculadas al FNG, las cuales serán las encargadas de:
- Recibir las solicitudes.
- Evaluar el riesgo.
- Gestionar el desembolso de los créditos con respaldo de garantía.
Los interesados podrán consultar más información en la página web.
