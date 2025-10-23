Distrito apoyará 2.900 negocios formales e informales con créditos productivos

Créditos en Bogotá. Foto: Fundes

El Distrito anunció la puesta marcha de una nueva estrategia para reducir las barreras de acceso al crédito formal para microempresas y negocios locales, con el propósito de promover una mayor inclusión financiera en la ciudad.

¿Cómo funciona?

Según señaló el Distrito, esta iniciativa cuenta con recursos por COP $17.000 millones y se desarrolla en alianza con el Fondo Nacional de Garantías (FNG) para cubrir el 100% de la comisión de la garantía exigida a los microempresarios o dueños de negocios, quienes soliciten créditos de capital de trabajo o inversión.

Con ello, esperan beneficiar a más de 2.900 negocios locales, tanto formales como informales y domiciliados.

“Desde Bogotá damos soluciones a la financiación de negocios locales, lo que hace más baratos los créditos y permite que más emprendedores accedan a recursos para crecer y generar empleo. Con esta estrategia seguimos apostándole a la inclusión financiera y al fortalecimiento de la economía”, indicó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

¿Cuáles son las líneas de financiamiento?

Economía social: hasta 6 SMMLV (aprox. $8,5 millones).

Microcrédito: de 6 a 25 SMMLV (hasta $35,5 millones).

Alto Monto: de 25 a 120 SMMLV (hasta $170,8 millones).

Además, estará vigente hasta el 31 de diciembre o hasta agotar los recursos y se implementará a través de las entidades financieras vinculadas al FNG, las cuales serán las encargadas de:

Recibir las solicitudes.

Evaluar el riesgo.

Gestionar el desembolso de los créditos con respaldo de garantía.

Los interesados podrán consultar más información en la página web.

