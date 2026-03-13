Distrito confirma cierre en la intersección de la calle 100 con carrera 11: durará 45 días

Las actividades comenzaron el 11 de marzo de 2026, por un periodo aproximado de 45 días. Foto: Secretaría de Movilidad

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De nuevo, un frente de obra pondrá a prueba la movilidad de la ciudad. La Secretaría Distrital de Movilidad anunció un cierre parcial en la intersección de la avenida calle 100 con carrera 11, en el norte de Bogotá, debido a obras de infraestructura vial. Las intervenciones comenzaron la noche del 11 de marzo de 2026 y se extenderán por aproximadamente 45 días, según informó el Distrito.

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¿Cuánto durará el cierre?

De acuerdo con la información oficial, los trabajos iniciaron a las 10:00 p. m. del 11 de marzo y el cierre permanecerá activo las 24 horas durante cerca de 45 días.

Estas obras hacen parte de trabajos de adecuación y mantenimiento vial que buscan mejorar la infraestructura y las condiciones de movilidad en este corredor del norte de la ciudad.

¿Cómo funcionará el tránsito en la zona?

Aunque la intersección tendrá intervención, la Secretaría de Movilidad explicó que se mantendrá la circulación en algunos movimientos vehiculares.

Los vehículos que transitan por la carrera 11 en sentido norte-sur podrán continuar por dos carriles habilitados .

También se garantizarán los movimientos norte-sur, norte-oriente y norte-occidente en la intersección.

Desvíos para quienes vienen por la calle 100

Para los conductores que se movilizan por la calle 100 en sentido oriente-occidente y necesitan tomar la carrera 11 hacia el sur o retornar al oriente, el Distrito indicó que deberán utilizar la calzada mixta norte, donde podrán realizar las conexiones correspondientes.

La medida hace parte del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) implementado para reducir el impacto de las obras en la movilidad.

Peatones y ciclistas también tendrán cambios

Las autoridades señalaron que el tránsito peatonal se mantendrá habilitado en la zona.

En el caso de los ciclistas que circulan por la ciclorruta del sector, se habilitará una ciclorruta provisional dentro de la zona de obra para garantizar su movilidad durante el tiempo que duren los trabajos.

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