Distrito continúa con la evaluación de grietas en edificaciones luego del terremoto

4.796 unidades habitacionales han sido verificadas. Foto: IDIGER

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Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en la mañana de este lunes, Bogotá no presentó mayores afectaciones de colapso de infraestructuras, pero sí daños en viviendas y oficinas.

Con corte a las 10:30 p. m., el IDIGER comunicó que recibió 240 llamadas relacionadas con la verificación de inmuebles, de las cuales, aseguraron, atendieron 150, lo equivalente a 4.796 unidades habitacionales en Suba, Usaquén, Kennedy y Chapinero.

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Los reportes de novedades o afectaciones se han concentrado en 10 localidades: Usaquén, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

El balance técnico es de tranquilidad. Según la entidad distrital, no han identificado afectaciones estructurales moderadas ni severas que comprometan la ocupación o habitabilidad de las unidades.

Lo que sí han realizado son medidas preventivas. En el barrio San Cristóbal, por ejemplo, determinaron la evacuación preventiva de una vivienda ocupada por tres personas adultas. “Esta infraestructura ha tenido visitas técnicas en los años del 2023 y 2025 sin que sus propietarios acatasen las recomendaciones por parte del IDIGER impartidas”, señalaron.

Asimismo, en la Calle 188, realizaron un apuntalamiento con apoyo del equipo USAR Colombia para intervenir una columna ubicada en el sótano de un parqueadero de una unidad residencial dadas sus condiciones de deficiencias constructivas. Esta situación fue ampliamente difundida en redes sociales.

Desde el IDIGER recordaron que se debe reportar de manera inmediata si en su edificación evidencia daños o afectaciones con aberturas superiores a 2mm y que se localicen en elementos tales como fachadas. Que además presenten pérdida de verticalidad o desprendimientos o que dichos daños se localicen en los elementos tales como muros, columnas o vigas o entre pisos que conformen la estructura principal de la edificación.

Recuerde que no todo daño implica un riesgo de colapso ni impide habitar una vivienda. Así lo indicó Gonzalo Duque, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia (sede Manizales), en entrevista con este diario.

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Para diferenciar entre una grieta estética y una estructural tras un sismo, el experto señaló que es fundamental identificar si el daño se encuentra en la mampostería (muros divisorios) o en la estructura principal de la edificación (vigas y columnas).

“El problema no es que haya daños en la mampostería —sin desestimar el riesgo de que caiga alguna pared o techo—, sino que se presenten fallas en la estructura de la edificación”, afirmó Duque.

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