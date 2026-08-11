Pasó el terremoto y mi casa tiene grietas: identifique si representa un riesgo

El IDIGER atiende reportes ciudadanos por daños en infraestructura. Foto: Carlos Ortega - EFE

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El país atraviesa uno de sus peores terremotos en la última década. Así lo informó el Sistema Geológico Colombiano, luego del sismo de magnitud 7,4 registrado este 10 de agosto a las 7:34 a. m.

El movimiento telúrico deja, hasta el cierre de esta publicación, 132 fallecidos, 570 heridos, 18 centros de salud comprometidos, 18 vías y 6 aeropuertos comprometidos. Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío son los departamentos más afectados.

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Desde el Gobierno Nacional, emitieron una declaratoria de desastre nacional con la que tienen facultades para trasladar recursos del presupuesto a la atención de emergencias y emitir circulares para la atención inmediata de los damnificados y afectaciones estructurales.

Mientras en el sur y noroccidente del país las labores se concentran en tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas en escombros e infraestructuras colapsadas, en Bogotá, las afectaciones no revisten gravedad.

En diálogo con El Espectador, el director del Idiger, Guillermo Escobar, informó, al cierre de esta edición, que han recibido más de 220 reportes de la ciudadanía por grietas en edificaciones. Para atender los llamados, dispusieron de un equipo de 30 ingenieros civiles que atienden casos prioritarios.

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“Estamos realizando los procesos de valoración de aquellos lugares que son más prioritarios. Recordarle a la comunidad que no podemos hacer valoraciones detalladas de afectaciones anteriores en la infraestructura, solo las correspondientes al sismo. Pero el parte es de tranquilidad: no hay ninguna edificación que comprometa la estructura y obviamente la habitabilidad”, sentenció Escobar.

El panorama es similar en el departamento de Cundinamarca. De acuerdo con el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Voluntarios, 25 municipios reportan afectaciones en viviendas, escuelas o centros de salud, de menor o mayor proporción, pero que no generaron riesgos para la integridad de la población.

¿Cómo saber si una grieta representa un riesgo para habitar?

A las más de 3.500 llamadas a la línea de emergencias 123 en Bogotá durante y después del terremoto, las personas también reportaron a través de redes sociales sus emergencias por afectaciones en viviendas. El factor común fueron grietas, de todas dimensiones, en paredes de apartamentos, pisos o columnas.

A pesar de la alerta, no todo daño implica un riesgo de colapso ni impide habitar una vivienda. Así lo indicó Gonzalo Duque, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia (sede Manizales), en entrevista con este diario.

Para diferenciar entre una grieta estética y una estructural tras un sismo, el experto señaló que es fundamental identificar si el daño se encuentra en la mampostería (muros divisorios) o en la estructura principal de la edificación (vigas y columnas).

“El problema no es que haya daños en la mampostería —sin desestimar el riesgo de que caiga alguna pared o techo—, sino que se presenten fallas en la estructura de la edificación”, afirmó Duque.

El experto advirtió que la dirección y forma de la grieta también son indicio para evaluar la magnitud del daño. Por ejemplo, las fisuras horizontales son típicas de flexión del edificio. Mientras que una fisura diagonal o en “X” ya son fallas por corte, “y en ese caso hay que pensar en que el edificio hay que evacuarlo.

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Por su parte, Nancy Torres Castellano, decana de Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito, aseguró que otros indicadores que sugieren un daño estructural serio y requieren la inspección urgente de un profesional son si existe un paso de luz en la grieta, un espesor de medio centímetro o más en estructuras de concreto reforzado; así como un “bombeo” o pandeo notable en las losas que haga que las puertas se atranquen de forma severa.

Sobre esto, Camilo Perdomo, profesor del Centro de Estudios de Estructuras, Materiales y Construcción de la misma institución, añadió que el ancho y la dirección de la grieta van a ser diferentes dependiendo del tipo de material y del sistema estructural que tenga el edificio. Por eso, agregó, “lo mejor que pueden hacer las personas es tomar nota y foto de los daños para poder hacer el reporte correspondiente”.

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Desde el IDIGER mantienen la alerta y vigilancia activa en las 20 localidades de la ciudad para continuar inspeccionando los cientos de casos reportados por la ciudadanía. Recuerde que puede comunicarse a la Línea 123 ante una emergencia o a la línea de WhatsApp del Idiger 323-207-9154 para recibir cualquier novedad frente a daños estructurales.

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