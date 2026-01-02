Distrito denunció nuevas agresiones a personal por parte de comunidad Emberá

De acuerdo con el Distrito, en 2025 identificaron y denunciaron 42 casos de violencia basada en género en las UPI La Rioja y La Florida. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Distrito activó alertas tempranas en las UPI La Rioja y La Florida durante la temporada decembrina. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), identificaron un alto consumo de bebidas embriagantes, que ponían en riesgo la integridad de menores emberá asentados en estos albergues temporales.

Lea más: El desalojo de La Rioja: entre el riesgo estructural y la resistencia embera

Por ello, de manera preventiva, la Secretaría de Integración Social trasladó a 51 niños, niñas y adolescentes de la UPI La Rioja a Centros Amar Bosa y Corabastos, “brindándoles alimentación, actividades lúdico pedagógicas, y conformando espacios seguros para el descanso, alejados de posibles contextos de consumo problemático de sustancias psicoactivas y de violencia”, argumentó la entidad distrital.

Y es que según Integración Social, han identificado también que adultos utilizan a los menores para el transporte e ingreso de bebidas alcohólicas o de otro tipo de sustancias.

De manera simultánea y en respuesta a las alertas verificadas desde el PMU ordenaron reforzar la presencia institucional permanente en las UPI La Rioja y la Florida, en articulación con la Secretaría de Salud, de Gobierno, de Seguridad y el IDIPRON.

Nuevas agresiones a funcionarios

Durante el traslado de los menores emberá, la consejera para la Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, informó que durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, algunos indígenas emberá de la UPI La Rioja, amenazaron y agredieron a funcionarios del Distrito.

“Estas personas se encontraban prestando sus funciones y cuidando la integridad de los niños. Les recordamos a la comunidad que cualquier celebración tiene que ceñirse al código de convivencia y a la constitución”, sentenció Mercado.

Estos hechos se suman a otros casos de agresiones a funcionarios, especialmente de los equipos de Salud y gestores de diálogo social de la Secretaría de Gobierno, que han sido denunciados previamente por la institucionalidad.

De acuerdo con el Distrito, en 2025 identificaron y denunciaron 42 casos de violencia basada en género en las UPI La Rioja y La Florida.

Un fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitido el 28 de mayo de 2025, ordenó la evacuación inmediata y efectiva de la comunidad Embera de la UPI La Rioja ante los riesgos de la infraestructura para su salud y dignidad.

Le puede interesar: Choque entre Petro y Galán por salidas para no subir el pasaje de Transmilenio

En atención a este fallo, el pasado mes de noviembre el Idipron -propietario del predio-ordenó un desalojo voluntario e inmediato sin que este se surtiera con total éxito. Una vez agotado este escenario el Distrito no descarta un desalojo forzado para cumplir la orden judicial pero, sobre todo, para garantizar la seguridad de los ocupantes.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.