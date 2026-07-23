Distrito entregó tres nuevos comedores escolares que beneficiarán a más de 2 mil estudiantes

Con estas entregas, ya son 23 los comedores escolares puestos en funcionamiento durante la actual administración. Foto: Alcaldía de Bogotá

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2.673 estudiantes de tres colegios distritales en Engativá ahora tendrán acceso a ración de comida caliente tras la apertura, este jueves, de tres nuevos comedores escolares en las instituciones educativas Torquigua, Alexander Fleming y Buenavista Calasanz.

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Estas nuevas infraestructuras, cuya inversión ascendió a más de COP 3.200 millones, ya se encuentran en operación. El comedor Torquigua arrancó progresivamente el 10 de junio, garantizando alimentación caliente y de calidad para más de 1.100 estudiantes de jornada única; el comedor del Alexander Fleming, con capacidad para 560 estudiantes, el 17 de junio y, el Buenavista Calazans el pasado 8 de julio, con capacidad para 1.200 personas.

Actualmente el PAE entrega en promedio 841.599 complementos alimentarios diarios, beneficiando a 675.178 estudiantes de colegios oficiales de Bogotá. De este total, 469.860 corresponden a refrigerios escolares y 371.739 al Servicio Integral de Desayunos, Almuerzos y Cenas Escolares (SIDACE), garantizando el acceso de niñas, niños y jóvenes a una alimentación adecuada durante su jornada académica.

La meta de Bogotá para enfrentar el hambre

Una de las metas del programa Bogotá Sin Hambre 2.0 busca pasar del 34 % al 55 % de comidas calientes en los colegios oficiales, alcanzando 490 mil raciones de comida caliente diarias y la entrega de 30 comedores escolares nuevos para cerrar el cuatrienio con 242 comedores en total en Bogotá.

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Además de sus beneficios nutricionales, esta estrategia contribuye a la reducción de la deserción escolar, ya que contar con una comida caliente en el lugar de estudio motiva a los estudiantes a asistir con mayor regularidad y compromiso.

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