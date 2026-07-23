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Distrito entregó tres nuevos comedores escolares que beneficiarán a más de 2 mil estudiantes

Actualmente el PAE entrega en promedio 841.599 complementos alimentarios diarios, beneficiando a más de medio millón de estudiantes.

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Redacción Bogotá
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23 de julio de 2026 - 08:54 p. m.
Con estas entregas, ya son 23 los comedores escolares puestos en funcionamiento durante la actual administración.
Con estas entregas, ya son 23 los comedores escolares puestos en funcionamiento durante la actual administración.
Foto: Alcaldía de Bogotá
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2.673 estudiantes de tres colegios distritales en Engativá ahora tendrán acceso a ración de comida caliente tras la apertura, este jueves, de tres nuevos comedores escolares en las instituciones educativas Torquigua, Alexander Fleming y Buenavista Calasanz.

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Estas nuevas infraestructuras, cuya inversión ascendió a más de COP 3.200 millones, ya se encuentran en operación. El comedor Torquigua arrancó progresivamente el 10 de junio, garantizando alimentación caliente y de calidad para más de 1.100 estudiantes de jornada única; el comedor del Alexander Fleming, con capacidad para 560 estudiantes, el 17 de junio y, el Buenavista Calazans el pasado 8 de julio, con capacidad para 1.200 personas.

Actualmente el PAE entrega en promedio 841.599 complementos alimentarios diarios, beneficiando a 675.178 estudiantes de colegios oficiales de Bogotá. De este total, 469.860 corresponden a refrigerios escolares y 371.739 al Servicio Integral de Desayunos, Almuerzos y Cenas Escolares (SIDACE), garantizando el acceso de niñas, niños y jóvenes a una alimentación adecuada durante su jornada académica.

La meta de Bogotá para enfrentar el hambre

Una de las metas del programa Bogotá Sin Hambre 2.0 busca pasar del 34 % al 55 % de comidas calientes en los colegios oficiales, alcanzando 490 mil raciones de comida caliente diarias y la entrega de 30 comedores escolares nuevos para cerrar el cuatrienio con 242 comedores en total en Bogotá.

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Además de sus beneficios nutricionales, esta estrategia contribuye a la reducción de la deserción escolar, ya que contar con una comida caliente en el lugar de estudio motiva a los estudiantes a asistir con mayor regularidad y compromiso.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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