Distrito está listo para enviar insumos y personal médico: esperan requerimiento de MinSalud

El hospital de campaña cuenta con 4 módulos y 40 camillas hospitalarias. Foto: Secretaría de Salud

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Con donaciones de sangre y ahora con un hospital de campaña, insumos y especialistas, el sector Salud se suma a las Secretarías en Bogotá que han ofrecido ayuda a las ciudades más afectadas (Cali, Pereira, Manizales y Quibdó) por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que hasta ahora deja 49.214 personas afectadas, de acuerdo con el último reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU) del Gobierno Nacional.

Este miércoles la entidad distrital informó que tiene listo y verificado un hospital de campaña compuesto por 4 módulos (carpas) y equipado con aislamiento isotérmico en techos y paredes, sistemas de aire acondicionado con filtros de alta eficiencia EPA, pisos de tráfico pesado de fácil desinfección, red eléctrica con iluminación blanca e instalaciones sanitarias completas con duchas e inodoros.

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Una de estas 4 infraestructuras modulares -que además tiene un total de 40 camillas hospitalarias plegables y 40 organizadores para la atención de los pacientes- iría inicialmente al Valle del Cauca. Así lo indicó el secretario de Salud, Gerson Bermont, en entrevista con este diario. Solo falta, entonces, que el Ministerio de Salud les de luz verde.

“Estamos esperando que el Ministerio de Salud nos diga a que otra parte del territorio nacional deben ser enviados (los otros 3 módulos)”.

En materia de soporte vital y cuidado intensivo, la Secretaría también ofreció la entrega y movilización de 102 ventiladores invasivos para Unidades de Cuidado Intensivo, 30 ventiladores no invasivos de tipo BPAP, 95 bombas de infusión para el suministro preciso de medicamentos y 8 monitores de signos vitales multiparámetro, destinados a reforzar los centros hospitalarios cuyas infraestructuras o equipos hayan sufrido daños.

En cuanto a atención médica, el secretario de Salud aseveró que la red pública y privada de hospitales de Bogotá se encuentra en estado de alistamiento para recibir pacientes trasladados desde las zonas de desastre. De igual manera, todas las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas y privadas tienen disponibilidad inmediata de trasladar especialistas y personal médico a las zonas que lo necesiten.

Para ello y bajo coordinación con el Ministerio de Salud, reiteraron que requieren recibir del Gobierno Nacional la consolidación del listado de especialidades demandadas, la identificación exacta de los territorios prioritarios y la asignación de un enlace oficial para la gestión operativa, con el fin de enviar este personal. “Estamos a la espera que nos hagan los requerimientos. Todas las instituciones públicas y privadas han hecho ofrecimientos para conformar equipos o acompañar con algunos elementos que se requieran”, aseveró Bermont.

Otro de los ofrecimientos está en disponer de su capacidad operativa en la ciudad para procesar la totalidad de las muestras de interés epidemiológico y de diagnóstico, con el fin de evitar posibles brotes de salud, típicos luego de desastres naturales.

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Lo que hasta ahora a podido llevar Bogotá en materia de salud, ha sido el suministro de hemocomponentes. “Hemos enviado cerca de 249 bolsas de sangre a Cali, Buenaventura, Quibdó, entre otras. La donación de la gente ha sido maravillosa”, señaló Bermont.

Por el terremoto, Cali, Antioquia y Quibdó son algunas de las zonas donde se ha declarado la alerta roja hospitalaria. Esto implica que los hospitales cambian sus prioridades y, por medio de esta alerta, pueden reorganizar la red de salud para responder a una emergencia que genera una demanda extraordinaria de atención.

¿Dónde donar sangre en Bogotá?

La Secretaría de Salud dispuso de varios puntos para donar sangre y plaquetas en Bogotá. En etos trinos puede consultar toda la información.

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