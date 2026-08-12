Hacienda descarta retirar reforma tributaria 2.0: “debemos dejar una ciudad preparada”

El segundo intento de reforma tributaria para la ciudad pretende recaudar COP 1,2 billones para financiar la transformación de la ciudad hacia un modelo de ciudad inteligente. Foto: Cristian Garavito

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Los daños menores y solo en infraestructuras en Bogotá, ha permitido que el gobierno distrital volque sus capacidades en búsqueda y rescate, así como en ingenieria y salud, a las principales ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

Esta grave crisis que tiene al país en un duelo nacional por tres días y la declaratoria de emergencia económica, impulsó a la bancada del Partido Mira del Concejo de Bogotá, de enviar una carta al alcalde Carlos Fernando Galán para que retire su proyecto de acuerdo que busca en un segundo intento, aprobar una reforma tributaria.

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De acuerdo con el concejal, Samir Bedoya Piraquive, “las circunstancias económicas y sociales necesitan reevaluar la conveniencia de tramitar en este momento una iniciativa de esta naturaleza”.

Y agregó. “Revisen esta nueva realidad del país y consideren si es el momento adecuado para continuar con una reforma tributaria cuando los ciudadanos de Bogotá, en su mayoría, se están movilizando económicamente para atender a los damnificados”.

El Distrito no retirará la reforma

Tras la propuesta, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, se pronunció este miércoles en su cuenta de X y descartó que el proyecto de acuerdo vaya a ser retirado.

Para Cadena, si bien las “reflexiones son muy valiosas”, aseguró que, por el contrario, “es momento de actuar”. “Nuestro deber ahora, más que nunca, es dejar una ciudad preparada para enfrentar momentos difíciles ¿Sabía usted que el alumbrado inteligente que proponemos para Bogotá permitiría habilitar que la ciudad tenga sensores para alerta oportuna de inundaciones e incendios, por ejemplo?“, cuestionó.

Y reiteró. “¿Ha pensado que si no hacemos algo para fortalecer las finanzas de la ciudad cada vez será menor la capacidad de respuesta? Creo que a veces la mejor manera de ser solidario es actuar, no posponer las discusiones y las decisiones necesarias".

Lo que busca la reforma tributaria

El segundo intento de reforma tributaria para la ciudad pretende recaudar COP 1,2 billones para financiar la transformación de la ciudad hacia un modelo de ciudad inteligente. La propuesta contempla una sobretasa al impuesto predial; modificaciones en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA); alivios para contribuyentes en mora e incentivos tributarios para promover nuevas inversiones.

El proyecto del Distrito lo refuerza una situación: el aumento del salario mínimo en 2026 que, según el concejal Juan David Quintero, generó un impacto de COP 1,69 billones sobre las finanzas de Bogotá, los cuales no se contemplaron el año pasado cuando se aprobó el presupuesto. Este cálculo supera incluso la advertencia que hizo en febrero la propia Secretaría de Hacienda, quien estimó el déficit en COP 1,45 billones.

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De acuerdo con Quintero, el mayor impacto ha recaído sobre el sector movilidad, donde la presión presupuestal superaría los COP 755.000 millones. De ese monto, COP 654.734 millones corresponderían al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad encargada de buena parte de las obras de infraestructura en la capital.

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