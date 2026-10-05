Distrito y Nación solicitan acelerar trabajos en la construcción del metro

El margen de maniobra empieza a ajustarse en el megaproyecto más costoso del país. Tanto la Casa de Nariño como el Palacio Liévano le exigieron este lunes al consorcio constructor de la Línea 1 del Metro de Bogotá que meta más gente a las obras, advirtiendo que los baches en ciertos frentes de trabajo amenazan con enredar el cronograma.

La presión se movió en dos vías. Por un lado, Clara Lucía Sandoval, desde la Gerencia Presidencial para Bogotá, le reclamó directamente a la empresa encargada de las obras que refuerce el personal en terreno, recordando que el megaproyecto no es solo una empresa local.

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"La Línea 1 del Metro es un proyecto estratégico en el que la Nación contribuye con el 70 % de los recursos, y se debe garantizar el cumplimiento del calendario de ejecución", advirtió Sandoval, al señalar que la incorporación de más trabajadores es indispensable para blindar la obra frente a posibles frenazos.

El diagnóstico del Distrito: frentes rezagados

Por su parte, la administración distrital advirtió que, si bien el balance general se mantiene dentro de un margen manejable gracias a frentes que marchan adelantados, hay zonas específicas que están colgadas. Los datos oficiales revelan que el proyecto registra un avance de ejecución del 82,33 %, frente al 86,79 % que se tenía programado, un rezago que enciende las alarmas para evitar complicaciones mayores en la ejecución.

Desde la Gerencia Presidencial para Bogotá hacemos un llamado al consorcio constructor de la Línea 1 del Metro, para que incorpore el personal necesario para que la obra siga avanzando, y disminuir los riesgos de atraso.



La Línea 1 de Metro es un proyecto estratégico en el que… https://t.co/5A8R6UZx99 — Clara Lucía Sandoval (@clarasandoval) October 4, 2026

Desde el Palacio Liévano se insistió en que el consorcio debe hacer un esfuerzo mayor en la vinculación de personal, sobre todo en la construcción de estaciones, sistemas de comunicación y espacio público, con el fin de recuperar el ritmo y garantizar que los plazos no se desborden en la recta más exigente de la obra.

Así va el balance de las obras

Pese a los llamados de atención en componentes específicos, el balance general del proyecto muestra avances importantes. En entrevista con El Espectador, el gerente de la empresa Metro, Leonidad Naváez, aseguró que el viaducto avanza de manera firme con cerca de 17 kilómetros terminados, mientras que los siete kilómetros restantes ya cuentan con cimentación, columnas y capiteles. Con las ocho vigas lanzadoras concentradas en este tramo, el cálculo oficial es finalizar el viaducto en enero para dar paso a las estructuras complementarias y completar la obra en septiembre del próximo año.

En la lista de entregas ya figuran hitos clave como el deprimido de la calle 72 y los puentes vehiculares de la avenida Primera de Mayo con carrera 68, además del Patio Taller, que marcha con un 94 % de avance, por encima de lo esperado. No obstante, el foco de seguimiento se mantiene sobre la conexión subterránea de la estación Jiménez con TransMilenio, así como en las alertas puntuales sobre estaciones, edificios, sistemas y equipos, donde se intensifica el trabajo con la interventoría para ampliar la mano de obra especializada.