Disturbios en el centro de Bogotá tras operativo de la UNDMO en el Parque de los Periodistas

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Múltiples detonaciones se escucharon después de las 7:30 p. m. de este miércoles 14 de octubre en el centro de Bogotá, particularmente en inmediaciones del Parque de los Periodistas y el Eje Ambiental, donde agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), intervinieron en una concentración de decenas de personas que se reunieron en el parque al finalizar la jornada nacional de movilizaciones.
Según la Secretaría Distrital de Gobierno, en el lugar se realizaba una protesta contra la postura del Gobierno nacional frente al fracking. La entidad señaló que el operativo respondió a la presencia de un grupo aislado que tenía elementos incendiarios.
Sin embargo, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y testigos de la intervención cuestionaron la actuación de los uniformados y sostuvieron que la intervención ocurrió durante una manifestación pacífica, sin provocaciones contra la Policía.
Las detonaciones continuaban al cierre de esta nota y en el sector permanecían tanquetas de la fuerza pública. Hasta ese momento, no se había confirmado si había personas lesionadas o capturadas.
¿Sin equipos de diálogo?
La concejala Heidy Sánchez denunció que los equipos de diálogo y protección de Derechos Humanos de la Alcaldía, que suele mediar entre uniformados y civiles, se retiró de la zona y dejó a los la ciudadanía sin ninguna garantía de respeto a los protocolos de actuación de la fuerza pública.
Seis estaciones de TransMilenio suspendieron su operación
Los hechos también afectaron el transporte público en el centro de la capital. La operación de las estaciones Museo del Oro, Las Aguas, Universidades, San Diego, Las Nieves y San Victorino fue suspendida temporalmente durante el operativo.
La interrupción se produjo después de que TransMilenio informara durante la tarde el restablecimiento del servicio en el Eje Ambiental, con la reapertura de Museo del Oro y Las Aguas. Los nuevos incidentes obligaron a suspender nuevamente la operación en esos puntos.
El operativo coincidió con la entrada en vigor del decreto sobre protestas
La intervención ocurrió el mismo día en que entró en vigor el Decreto 1525 de 2026, que modifica las reglas de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. La norma, presentada al país la noche anterior de la jornada de protesta, establece que privilegiar el diálogo no impide intervenir contra personas identificadas por conductas violentas, uno de los puntos más cuestionados por sectores de oposición, que advierten riesgos para el derecho a la protesta.
El Gobierno sostiene que los cambios buscan diferenciar las manifestaciones pacíficas de los actos violentos y que no implican desconocer las garantías de quienes marchan sin agredir. En el Parque de los Periodistas, sin embargo, las versiones sobre las condiciones en que se produjo el operativo son contrapuestas: mientras la Secretaría de Gobierno reportó la presencia de personas con elementos incendiarios, organizaciones defensoras de derechos humanos afirmaron que la protesta transcurría pacíficamente.
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Jaime Andrés(21029)•Hace 9 minutosSe acabó la guachafita