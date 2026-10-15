Según la Secretaría Distrital de Gobierno, en el lugar se realizaba una protesta contra la postura del Gobierno nacional frente al…

Múltiples detonaciones se escucharon después de las 7:30 p. m. de este miércoles 14 de octubre en el centro de Bogotá, particularmente en inmediaciones del Parque de los Periodistas y el Eje Ambiental, donde agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), intervinieron en una concentración de decenas de personas que se reunieron en el parque al finalizar la jornada nacional de movilizaciones.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Disturbios en el centro de Bogotá tras operativo de la UNDMO en el Parque de los Periodistas

Según la Secretaría Distrital de Gobierno, en el lugar se realizaba una protesta contra la postura del Gobierno nacional frente al fracking. La entidad señaló que el operativo respondió a la presencia de un grupo aislado que tenía elementos incendiarios.

Publicidad

Sin embargo, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y testigos de la intervención cuestionaron la actuación de los uniformados y sostuvieron que la intervención ocurrió durante una manifestación pacífica, sin provocaciones contra la Policía.

Las detonaciones continuaban al cierre de esta nota y en el sector permanecían tanquetas de la fuerza pública. Hasta ese momento, no se había confirmado si había personas lesionadas o capturadas.

Le puede interesar

¿Sin equipos de diálogo?

La concejala Heidy Sánchez denunció que los equipos de diálogo y protección de Derechos Humanos de la Alcaldía, que suele mediar entre uniformados y civiles, se retiró de la zona y dejó a los la ciudadanía sin ninguna garantía de respeto a los protocolos de actuación de la fuerza pública.

No había ningún tipo de justificación para la intervención abiertamente desproporcionada del ESMAD, todos los equipos de diálogo y de protección de DDHH de @Bogota se retiraron, dejando a las y los ciudadanos a su suerte.



Secretario @GAquinteroA le exigimos que se garanticen… pic.twitter.com/boiYwxV6nx — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) October 15, 2026

Tras la primera marcha contra el Gobierno de Abelardo, se reportan gases lacrimógenos contra manifestantes en el centro de Bogotá. Me comparten este video y resulta inevitable recordar que durante cuatro años la protesta social tuvo otra respuesta desde el poder. No podemos… pic.twitter.com/eAcLRtuetw — Andrés Díaz (@andignadx) October 15, 2026

Seis estaciones de TransMilenio suspendieron su operación

Los hechos también afectaron el transporte público en el centro de la capital. La operación de las estaciones Museo del Oro, Las Aguas, Universidades, San Diego, Las Nieves y San Victorino fue suspendida temporalmente durante el operativo.

La interrupción se produjo después de que TransMilenio informara durante la tarde el restablecimiento del servicio en el Eje Ambiental, con la reapertura de Museo del Oro y Las Aguas. Los nuevos incidentes obligaron a suspender nuevamente la operación en esos puntos.

Lo de la @PoliciaBogota es criminal e innecesario.

Llegaron a gasear y violentar una manifestación pacífica pic.twitter.com/RwLuU0saUw — El Juli 📷📸 (@The_Tripman) October 15, 2026

El operativo coincidió con la entrada en vigor del decreto sobre protestas

La intervención ocurrió el mismo día en que entró en vigor el Decreto 1525 de 2026, que modifica las reglas de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. La norma, presentada al país la noche anterior de la jornada de protesta, establece que privilegiar el diálogo no impide intervenir contra personas identificadas por conductas violentas, uno de los puntos más cuestionados por sectores de oposición, que advierten riesgos para el derecho a la protesta.

El Gobierno sostiene que los cambios buscan diferenciar las manifestaciones pacíficas de los actos violentos y que no implican desconocer las garantías de quienes marchan sin agredir. En el Parque de los Periodistas, sin embargo, las versiones sobre las condiciones en que se produjo el operativo son contrapuestas: mientras la Secretaría de Gobierno reportó la presencia de personas con elementos incendiarios, organizaciones defensoras de derechos humanos afirmaron que la protesta transcurría pacíficamente.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.