Doble golpe al homicidio: 64 capturados en Bogotá y cayó alias Mueco en Cundinamarca

Mientras tanto, en un procedimiento separado, la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Cundinamarca capturó en Flandes, Tolima, a alias Mueco. El…

Un hombre que habría permanecido ocho meses en Chile para evadir a las autoridades, un presunto sicario señalado de operar en Engativá y dos personas vinculadas con un crimen cometido con machete forman parte del nuevo balance de capturados por homicidio en Bogotá . La Policía reportó la detención de 64 adultos y la aprehensión de un adolescente desde el pasado 7 de agosto.

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Mientras tanto, en un procedimiento separado, la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Cundinamarca capturó en Flandes, Tolima, a alias Mueco. El hombre, señalado de integrar Los Puyicas y actuar como sicario en el corredor de Girardot y Flandes, fue enviado a prisión por decisión judicial.

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Aunque no existe una relación conocida entre los casos, los dos resultados se producen dentro de las operaciones que las autoridades adelantan contra el homicidio en Bogotá y Cundinamarca.

El balance de capturados por homicidio en Bogotá

De los 64 adultos capturados en la capital, 60 son hombres y cuatro son mujeres. Además, 27 procedimientos se realizaron en flagrancia y 37 mediante órdenes judiciales. El balance también incluye a tres personas investigadas por presuntos feminicidios.

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Uno de los casos destacados corresponde a alias El Gordo, quien fue ubicado en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal. El hombre aparecía en el cartel de los más buscados por homicidio y era requerido por un crimen ocurrido durante una riña el 15 de agosto de 2025.

De acuerdo con la investigación, el capturado habría atacado a la víctima con un arma cortopunzante y posteriormente viajó a Chile, donde permaneció cerca de ocho meses mientras era buscado por las autoridades.

En otro procedimiento fue detenido alias Enano, señalado como presunto sicario y coordinador del tráfico de estupefacientes en el barrio El Muelle. La Policía lo relaciona con el asesinato a tiros de un ciudadano ocurrido en junio de 2026 en Engativá, por lo que deberá responder por homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Además, las autoridades capturaron a otra persona por su posible participación en un homicidio bajo la modalidad de sicariato en el sector de María Paz, así como al señalado de causar la muerte de un ciudadano durante una riña registrada en Fontibón.

Capturado por un doble homicidio en Ciudad Bolívar

El balance de capturados por homicidio en Bogotá incluye a un hombre señalado de participar en un doble asesinato ocurrido en marzo de 2026 en Ciudad Bolívar.

Según la investigación, el detenido habría hurtado previamente una gorra a una de las víctimas. Días después, durante un encuentro deportivo, se presentó un nuevo altercado por ese hecho y el hombre presuntamente disparó de manera indiscriminada.

El ataque dejó dos personas muertas y otras dos heridas. Posteriormente, las labores investigativas permitieron obtener la orden judicial con la que se produjo la captura.

La Policía también informó que, en el barrio San Vicente de Tunjuelito, fue aprehendido un adolescente de 17 años vinculado con el hurto y homicidio de un ciudadano ocurrido el 22 de mayo de 2024 en Girardot. Finalmente, una patrulla capturó en flagrancia a dos hombres señalados de matar con un machete a una persona durante una riña en Rafael Uribe Uribe.

Bogotá redujo 8 % los homicidios hasta septiembre

Entre enero y septiembre de 2026, los homicidios disminuyeron un 8 % en Bogotá frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el balance más reciente de la Secretaría Distrital de Seguridad.

Solo durante septiembre fueron registrados 73 homicidios, once menos que los 84 reportados en el mismo mes de 2025. Esta fue la cifra más baja para septiembre en 24 años, aunque el sicariato continuó representando cerca de la mitad de los casos ocurridos en la ciudad.

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Ciudad Bolívar presentó una reducción del 23,5 %, mientras las autoridades mantuvieron intervenciones focalizadas en sectores de Bosa, Los Mártires, Santa Fe y Rafael Uribe Uribe. El Distrito atribuyó la disminución general a los patrullajes conjuntos, las intervenciones contra riñas y los operativos en zonas con presencia de estructuras criminales.

Las 64 capturas anunciadas este 19 de octubre corresponden a personas señaladas dentro de investigaciones diferentes y no a una sola organización o redada.

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Alias Mueco fue capturado en Flandes

El segundo resultado se produjo durante un allanamiento en Flandes, municipio del Tolima situado junto a Girardot. Allí fue capturado por orden judicial alias Mueco, presunto integrante de Los Puyicas que figuraba en el cartel de los más buscados de Cundinamarca.

La Gobernación había identificado anteriormente al hombre como Javier Esneider Moreno. En junio de 2026 continuaba prófugo y era requerido por delitos relacionados con homicidio, concierto para delinquir, armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

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El nuevo proceso está relacionado con el homicidio de Harold Joel Jiménez Córdoba, ocurrido el 17 de febrero de 2025 en Flandes. La víctima, de 27 años, fue atacada con arma de fuego en el barrio San Luis y trasladada hasta un centro asistencial de Girardot, donde llegó sin signos vitales.

Por este hecho, alias Mueco era requerido por homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Después de las audiencias preliminares, un juez le impuso medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

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El informe policial agrega que el detenido registra cuatro anotaciones judiciales por homicidio, aunque no especifica el estado procesal de cada una ni si corresponden a sentencias, investigaciones o procesos pendientes.

Alias Mueco, presunto sicario de Los Puyicas, en Flandes.

¿Quiénes son Los Puyicas?

Los Puyicas han sido señalados por las autoridades de mantener presencia delictiva en Girardot, Flandes y otros municipios de la región. Sus actividades investigadas incluyen homicidios, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, amenazas y desplazamiento forzado.

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En octubre de 2023, la Policía capturó a ocho presuntos integrantes durante allanamientos realizados en Girardot y Flandes. Posteriormente, en febrero de 2024 fue detenido alias Kevin, identificado como uno de los cabecillas de la estructura y vinculado con homicidios derivados de disputas por el control del tráfico de drogas.

Durante 2026 también fueron capturados alias Pimpo, señalado como presunto cabecilla, y alias Chorro, investigado por hechos de sicariato ocurridos en Girardot. La captura de alias Mueco se suma a esa secuencia de operaciones contra la organización.

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Aunque el procedimiento fue realizado en territorio tolimense, la investigación estuvo a cargo del Departamento de Policía Cundinamarca debido a la actividad atribuida a la estructura en Girardot y a que alias Mueco estaba incluido entre los más buscados del departamento.

Cundinamarca reportó 64 homicidios menos durante 2026

El balance más reciente del Observatorio de Seguridad y Convivencia de Cundinamarca indica que los homicidios disminuyeron un 18,6 % en el periodo comparado de 2026. Los casos pasaron de 345 en 2025 a 281 este año, lo que representa 64 muertes menos.

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En Soacha, la disminución alcanzó el 30 %. Además, las autoridades departamentales reportaron 5.285 capturas por diferentes delitos, así como reducciones en el hurto al comercio, de motocicletas, viviendas y vehículos.

Buscan a señalado del asesinato de un empresario y su escolta

Junto con el balance de capturados por homicidio en Bogotá, la Policía divulgó nuevamente la búsqueda de Isaac Daniel Rodríguez García, quien tiene una orden de captura por su presunta participación en el asesinato de un empresario y su escolta.

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El doble homicidio ocurrió en febrero de 2026 a las afueras de un gimnasio en Chapinero. Las autoridades habilitaron la línea 305 814 3837 y el correo mebog.sijin-vidajefat@policia.gov.co para recibir información que permita ubicarlo.

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