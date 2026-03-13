Publicidad

¿Dónde pagar el impuesto predial en Bogotá 2026? Estos son los bancos y canales autorizados

Si tiene predios en Bogotá, ojo: el 17 de abril vence el plazo para pagar el impuesto predial con 10 % de descuento. Conozca dónde hacerlo.

Redacción Bogotá
13 de marzo de 2026 - 12:20 a. m.
Filas durante el último día de pago del predial en la capital
Filas durante el último día de pago del predial en la capital
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga
Los propietarios de predios en Bogotá deben tener en cuenta que el viernes 17 de abril de 2026 vence el plazo para pagar el impuesto predial con el 10 % de descuento, según informó la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH).

Para facilitar el pago, el Distrito habilitó canales virtuales, electrónicos y presenciales, con el fin de que los contribuyentes puedan cumplir con esta obligación sin contratiempos.

De acuerdo con la entidad, el impuesto puede pagarse en línea, por medios electrónicos o directamente en entidades bancarias autorizadas.

Lea más: Cierre en la vía Bogotá–Choachí por caída de rocas en el sector La Virgen

¿Se puede pagar en línea?

Una de las formas más rápidas de pagar el predial es a través de Pagos Bogotá, la plataforma digital de la Secretaría de Hacienda. Allí los ciudadanos pueden hacer el pago mediante PSE, debitando directamente de cuentas de ahorro o corriente.

Entre las entidades financieras habilitadas para realizar el pago virtual se encuentran Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente, Itaú, Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria, Banco Popular, Banco Agrario, Banco Falabella, Nu Colombia, RappiPay, Movii, Nequi y Daviplata, entre otras.

Si el pago se realiza con tarjeta de crédito, el sistema permite hacerlo principalmente con Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente. Estas entidades aceptan VISA y MasterCard, mientras que Bancolombia también recibe American Express y Davivienda Diners.

Pago por medios electrónicos

El impuesto también puede pagarse a través de cajeros electrónicos, canales telefónicos o portales web de algunas entidades financieras.

Entre ellos están:

  • Banco de Occidente, mediante cajeros del Grupo Aval, canal telefónico y su portal web.
  • Banco AV Villas, a través de cajeros del Grupo Aval, línea telefónica y página web.
  • BBVA, mediante su portal web y aplicación móvil.
  • Davivienda, desde su página web.

Además, el tributo puede cancelarse en corresponsales bancarios, como cajas de los almacenes Éxito del Grupo Éxito o puntos PagaTodo del BBVA.

¿Qué bancos aceptan pago presencial?

Quienes prefieran realizar el pago de manera presencial pueden hacerlo en Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente.

La Secretaría de Hacienda recomienda llevar la factura impresa en láser para facilitar la lectura del código de barras en los puntos de pago.

Una vez realizado el pago, la actualización del sistema puede tardar hasta dos días hábiles. Si pasado ese tiempo el pago no se refleja, los ciudadanos pueden comunicarse con los canales de atención de la entidad.

El Distrito recordó que pagar antes del 17 de abril permite acceder al descuento del 10 %, beneficio que aplica para quienes cumplan con el pago dentro del plazo establecido.

Lea más: Estudiante del Externado murió tras siniestro con bus de TransMilenio en el centro de Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
