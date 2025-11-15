Piscinas gratis en Bogotá: los siete lugares para asistir. Se permiten niños

Escucha este artículo
En la ciudad, con la temporada de vacaciones cerca, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció la apertura de la práctica libre y gratuita en las piscinas de la ciudad. Según señalaron, es una iniciativa con la que buscan fomentar hábitos saludables en los bogotanos.
En ese sentido, esperan que quienes asistan puedan disfrutar de un momento agradable en espacios seguros para nadar, entrenar o relajarse.
¿Cuáles son las piscinas habilitadas?
En esta oportunidad, los espacios hacen parte de la infraestructura de parques públicos en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Bosa y Kennedy:
- Virrey Sur.
- Candelaria La Nueva.
- Sausalito.
- La Serena.
- Meissen.
- Autopista Sur.
- Patio Bonito.
Cabe recalcar que el ingreso es completamente gratis. Sin embargo, es importante la reserva a través del Portal Ciudadano. Antes de asistir, los usuarios deberán leer y aceptar los términos y condiciones. Además, el ingreso está disponible a partir de los 5 años de edad y los menores de 12 años deberán entrar con un acompañante.
“Con la apertura gratuita de nuestras piscinas, reafirmamos el compromiso del IDRD de ofrecer espacios seguros, accesibles y de calidad para que los bogotanos y bogotanas disfruten del deporte, la recreación y la actividad física”, señaló Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
Algunas recomendaciones desde el Distrito:
- Los nadadores no podrán ocupar carriles diferentes a los asignados para la práctica libre y deben ser conscientes que van a compartir el carril con otras personas, razón por la cual se debe mantener un alto grado de tolerancia.
- El ingreso de los usuarios está sujeto a disponibilidad, se permitirá el ingreso de las primeras a las que se les haya asignado el carril por hora.
- Cuando no se pueda prestar el servicio de práctica libre, se anunciará oportunamente a través de correo electrónico o carteleras.
