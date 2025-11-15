Piscinas gratis en Bogotá: los siete lugares para asistir. Se permiten niños

Piscinas gratuitas en la ciudad. Foto: cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la ciudad, con la temporada de vacaciones cerca, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció la apertura de la práctica libre y gratuita en las piscinas de la ciudad. Según señalaron, es una iniciativa con la que buscan fomentar hábitos saludables en los bogotanos.

Lea más: “Solicitamos replantear esta medida”: alcalde de Soacha sobre nuevo pico y placa en Bogotá

En ese sentido, esperan que quienes asistan puedan disfrutar de un momento agradable en espacios seguros para nadar, entrenar o relajarse.

¿Cuáles son las piscinas habilitadas?

En esta oportunidad, los espacios hacen parte de la infraestructura de parques públicos en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Bosa y Kennedy:

Virrey Sur. Candelaria La Nueva. Sausalito. La Serena. Meissen. Autopista Sur. Patio Bonito.

Más noticias: Jueza envía a la cárcel a Ricardo González por homicidio de Jaime Moreno: abogada apeló

Cabe recalcar que el ingreso es completamente gratis. Sin embargo, es importante la reserva a través del Portal Ciudadano. Antes de asistir, los usuarios deberán leer y aceptar los términos y condiciones. Además, el ingreso está disponible a partir de los 5 años de edad y los menores de 12 años deberán entrar con un acompañante.

“Con la apertura gratuita de nuestras piscinas, reafirmamos el compromiso del IDRD de ofrecer espacios seguros, accesibles y de calidad para que los bogotanos y bogotanas disfruten del deporte, la recreación y la actividad física”, señaló Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Algunas recomendaciones desde el Distrito:

Los nadadores no podrán ocupar carriles diferentes a los asignados para la práctica libre y deben ser conscientes que van a compartir el carril con otras personas, razón por la cual se debe mantener un alto grado de tolerancia.

El ingreso de los usuarios está sujeto a disponibilidad, se permitirá el ingreso de las primeras a las que se les haya asignado el carril por hora.

Cuando no se pueda prestar el servicio de práctica libre, se anunciará oportunamente a través de correo electrónico o carteleras.

Le puede interesar: Juzgado rechaza tutela que instaba a un concejal a retractarse sobre caso de abuso infantil

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.