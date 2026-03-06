Representantes a la Cámara por Bogotá 2022-2026: ¿qué hicieron en estos cuatro años?

De los casi 180 curules que hay en la Cámara de Representantes de Colombia, a Bogotá le corresponden 18, siendo la representación territorial más grande, seguido de Antioquia (17) y Valle del Cauca (13). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este domingo se conocerán los 18 representantes a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030. De estos, 10 de los que hoy ostentan la curul y la entregarán el próximo 20 de julio, buscan la reelección. Los otros, como es tradición, apuntarán al Senado, lo que permitirá una renovación de la bancada para el próximo periodo. Pero ¿qué hicieron los que ocuparon el cargo en estos años?

Al analizar las particularidades de su gestión se encuentra una agenda que, si bien no estuvo concentrada en la capital, sí estuvo relacionada con temas estructurales como derechos sociales y participación ciudadana, especialmente en temas como educación, equidad de género, juventud, derechos laborales y transparencia institucional, tanto en congresistas del Pacto Histórico como en sectores del centro como la Alianza Verde o Dignidad y Compromiso, lo que confirma que la capital es el epicentro del voto de opinión en Colombia, donde los ciudadanos exigen resultados técnicos, por encima de las lealtades partidistas tradicionales.

Algo que caracterizó a este grupo fue el peso de perfiles provenientes del activismo social y ciudadano. Varios llegaron al Congreso después de procesos de liderazgo en movilizaciones: Jennifer Pedraza desde el movimiento estudiantil; Catherine Juvinao desde la veeduría “Trabajen Vagos”; Gabriel Becerra desde los procesos organizativos de izquierda en la UP y el Partido Comunista, y Mafe Carrascal desde el activismo digital y social. El análisis sugiere que esta bancada ha logrado profesionalizar la protesta, convirtiendo las consignas de las calles en artículos de ley y ponencias técnicas, lo que marca un relevo generacional en la política bogotana.

Al mismo tiempo, incluye perfiles con trayectorias técnicas y sectoriales, que han servido de “freno y contrapeso”. Julia Miranda ha llevado una agenda especializada en protección ambiental y la crisis hídrica de la ciudad (Chingaza) desde la Comisión Quinta; Juan Carlos Losada ha liderado la ética animalista, logrando la prohibición de las corridas de toros en 2024, mientras que Andrés Forero se consolidó como el “ministro a la sombra”, concentrando su trabajo en la sostenibilidad financiera del sistema de salud y pensiones desde la Comisión Séptima.

También se observa una división clara en el rol político frente al gobierno nacional. Los representantes del Pacto Histórico han tenido un papel central en la defensa y tramitación de las principales reformas del gobierno, como la reforma laboral o políticas de ampliación de derechos sociales. En contraste, sectores independientes y de oposición han mantenido posiciones críticas. El análisis de este cuatrienio muestra que la bancada de Bogotá fue el “fiel de la balanza” para el Gobierno Petro; cuando los representantes bogotanos de centro se distanciaron, las reformas nacionales perdieron tracción, demostrando el enorme peso político de la capital.

En términos de liderazgo legislativo, algunos congresistas de Bogotá han ocupado roles estratégicos dentro del Congreso. David Racero fue presidente de la Cámara de Representantes; Gabriel Becerra llegó a la presidencia de la Comisión Primera, y María Fernanda Carrascal tuvo un papel central como coordinadora ponente de la reforma laboral. Esto muestra que la bancada tuvo incidencia en algunas de las discusiones más importantes del periodo.

Frente a la relación entre Nación y Distrito, la bancada ha estado marcada por la disputa sobre el Metro de Bogotá. Mientras el Pacto Histórico priorizó la visión del Ejecutivo para modificar el proyecto, la mayoría restante (desde Juvinao hasta Forero) actuó como bloque de defensa de la autonomía distrital y la continuidad de las obras iniciadas, lo que generó un pulso constante entre el Congreso y la Casa de Nariño. Hay una combinación entre agendas nacionales y especialización temática. Mientras algunos congresistas han participado en debates estructurales del gobierno y en grandes reformas, otros han construido perfiles más técnicos o sectoriales en áreas como ambiente, libertades civiles, anticorrupción, salud o juventudes.

Sobre la Comisión Accidental de Juventud

La bancada de Bogotá respondió a las demandas de las juventudes con su participación de la Comisión Accidental de Juventud de la Cámara de Representantes, un espacio multipartidista que reunió a más de 30 congresistas de distintos departamentos y sectores políticos (de gobierno, independientes y de oposición) con el objetivo común de impulsar iniciativas legislativas dirigidas a la población joven. Este fue un espacio ejemplar para un trabajo conjunto y desde la diferencia ideológica que caracterizó a esta bancada.

Jennifer Pedraza es una de las coordinadoras de la Comisión, junto al Representante por Risaralda Alejandro García, y contó con la participación de congresistas de Bogotá como Gabriel Becerra, Juan Carlos Wills, Catherine Juvinao y Támara Argote, entre otros. Además de su trabajo parlamentario, la comisión funcionó como un espacio de incidencia juvenil en el que, con el acompañamiento de organizaciones sociales y cooperantes internacionales, jóvenes de distintas regiones y organizaciones pudieron presentar propuestas e influir en la agenda legislativa. Como resultado de cuatro años de trabajo, la comisión logró la inclusión de artículos sobre la Política Pública de Juventud en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro en 2022 y participó en la construcción de dos leyes: la Ley de Juventudes Rurales y la Reforma Integral en Salud Mental.

Para su elaboración se realizaron varias audiencias públicas territoriales y participativas, con el fin de recoger propuestas de jóvenes de distintas regiones del país y trabajar con los congresistas en la creación y modificación de artículos. La comisión promovió el debate en la Cámara de un proyecto de reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, orientado a fortalecer las garantías de participación de los Consejos de Juventud, las Plataformas de Juventud y otras formas de organización juvenil. Actualmente, esta reforma continúa su trámite en el Senado.

Este fue el legado de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá. Ahora, la continuidad de su gestión dependerá de cuántos logren la reelección y su engranaje con los nuevos congresistas que lleguen a ocupar las curules disponibles.

Uno a uno

Buscan reelección a la Cámara

Carolina Arbeláez Giraldo

Coalición: Cambio Radical, LA U, Oxígeno, CJ, La Lica, Asi

Es abogada y especialista en gestión de proyectos. Fue concejal de Bogotá. En 2022 la eligieron representante a la Cámara por Bogotá por Cambio Radical, con 35.368 votos. En el Congreso integra la Comisión Primera Constitucional, Ha impulsado iniciativas como la creación de una justicia especializada con enfoque de género, para mejorar la investigación y sanción de delitos como el feminicidio. Es la líder indiscutible de la veeduría sobre el Metro de Bogotá; ha liderado la defensa del programa de vivienda “Mi Casa Ya”, criticando los cambios en los subsidios que afectaron a miles de familias bogotanas, y en materia de transparencia, ha destapado irregularidades en la contratación pública y en entidades como la UNGRD. Ha tenido un papel activo como congresista de oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Irma Luz Herrera

Coalición: MIRA - Colombia Justa Libres

Es economista con maestría en Gestión Pública y actual vicepresidenta del Partido MIRA. Fue reelegida en 2022 por casi 46.000 votos. Integra la Comisión Sexta. Su enfoque es el emprendimiento social y la libertad religiosa. Fue clave en la aprobación de la Ley de Emprendimiento Social y ha liderado proyectos para proteger a los cuidadores de personas con discapacidad, buscando que reciban apoyo económico y seguridad social. En Bogotá, su trabajo se nota en la defensa de los usuarios de servicios públicos, impulsando leyes para que las facturas sean claras y los cobros justos. También lidera la agenda de prevención de delitos informáticos contra menores de edad. Ha sido independiente frente al gobierno y estratégica en su interlocución con otros partidos para el trámite de proyectos de ley en su agenda.

Julia Miranda Londoño

Partido: Nuevo Liberalismo

Es abogada especializada en derecho ambiental y fue por más de 15 años directora de Parques Nacionales. En 2022 fue elegida con 39.375 votos, por el Nuevo Liberalismo. En el Congreso integra la Comisión Quinta Constitucional. Su agenda se ha centrado en la protección ambiental, la acción frente al cambio climático y el desarrollo sostenible de las ciudades. Ha impulsado debates y propuestas sobre conservación de ecosistemas, protección de bosques, transición energética y mercados de carbono, así como discusiones sobre infraestructura y desarrollo urbano compatibles con la protección ambiental. Miranda se ha mantenido en una independencia crítica frente al Gobierno Petro. Aunque coincide en el discurso ambiental (“Potencia Mundial de la Vida”), ha cuestionado la ejecución presupuestal del Ministerio de Ambiente.

José Jaime Uscátegui

Partido: Centro Democrático

Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y magíster en Política Social. Fue reelegido en 2022, con 83.000 votos. Su carrera ha estado marcada por la defensa de la Fuerza Pública. Integra la Comisión Primera. Su bandera: la Seguridad Ciudadana. Promueve la “Militarización de Bogotá” ante la crisis de criminalidad, proponiendo cabildos abiertos para que la ciudadanía exija mayor presencia del Ejército en las calles. Ha impulsado la institucionalización del Día sin IVA como política de Estado y es un defensor del fracking y la autosuficiencia energética. En la Comisión Primera, ha sido el muro de contención contra proyectos como la regularización del cannabis de uso adulto y la eutanasia. Uscátegui es el rostro de la oposición frontal y de calle. Su estrategia se basa en los “Tours de Seguridad”, donde visita zonas críticas de Bogotá

Catherine Juvinao

Partido: Alianza Verde

Es comunicadora social y periodista. Fue fundadora de la veeduría “Trabajen Vagos”, para hacer seguimiento al trabajo legislativo. En 2022 fue elegida con 45.882 votos. Ha trabajado desde la Comisión Primera. Su agenda se ha enfocado en la transparencia, el control ciudadano y la lucha contra la corrupción. Su proyecto bandera “Chao Reelección” y la lucha contra el ausentismo. Sin embargo, su análisis más profundo se dio en la Reforma a la Salud, siendo crítica frente al modelo propuesto por el gobierno. También se destaca el proyecto de rendición de cuentas de congresistas. Ha promovido reformas al Icetex para mejorar las condiciones de los créditos educativos y proyectos relacionados con equidad de género, como la pensión del cuidado y medidas contra la violencia intrafamiliar. Ha mantenido una postura independiente.

Heráclito Landinez

Partido: Pacto histórico

Es politólogo de la ESAP, especialista en planeación urbana y regional y magíster en gestión pública. Fue asesor de la Contraloría de Bogotá, personero delegado de Bogotá. En 2022 fue elegido en lista cerrada. Integra la Comisión Primera. Su agenda se ha centrado en reformas institucionales, fortalecimiento de la democracia y derechos políticos. Entre las iniciativas que ha impulsado está la de limitar la facultad de la Procuraduría de destituir o inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, Ha sido uno de los principales impulsores y defensores de la Ley de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, buscando un equilibrio entre la autonomía de los municipios y la necesidad de una planeación conjunta en servicios públicos y transporte. Ha sido un defensor de las reformas del gobierno.

María del Mar Pizarro

Partido: Pacto histórico

Elegida en 2022 en la lista cerrada del Pacto Histórico. Ha trabajado desde la Comisión Segunda. Su agenda se ha enfocado en temas de paz, economía circular, derechos humanos, cooperación internacional y desarrollo tecnológico. Ha participado en proyectos para regular la seguridad nuclear y la protección radiológica en Colombia, así como en iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad digital y el desarrollo del sector espacial. Ha liderado proyectos para que el modelo de producción en Bogotá pase de “extraer-usar-tirar” a un modelo de reutilización sistemática. También ha sido coautora del proyecto de paridad electoral. Su éxito fue la Ley de Pago a Plazos Justos y el fomento a las MiPymes. Actúa como amortiguador, que aparece con un discurso de “colaboración público-privada”.

María Fernanda Carrascal

Partido: Pacto histórico

Es profesional en Relaciones Internacionales y activista política. Era una de las influenciadoras políticas más potentes de la izquierda. En el Congreso ha integrado la Comisión Séptima. Su agenda se ha centrado en la defensa de los derechos laborales, la protección social y el reconocimiento del trabajo de cuidado. Fue coordinadora ponente de la reforma laboral del gobierno, uno de los proyectos más importantes del periodo legislativo. También ha impulsado iniciativas para mejorar las condiciones laborales de trabajadoras domésticas, personal de servicios generales del Congreso y médicos residentes. Su agenda legislativa también se centró en temas de género y salud pública con proyectos de ley sobre licencia menstrual, violencia política contra las mujeres, y salud mental y lactancia. Ha sido defensora pública del gobierno.

Gabriel Becerra

Partido: Pacto histórico

Es abogado y dirigente político de izquierda. Fue dirigente estudiantil y es secretario general de la Unión Patriótica y militante del Partido Comunista Colombiano. Fue elegido en lista cerrada. En el Congreso ha integrado la Comisión Primera. Su agenda se ha centrado en la ampliación de la participación democrática, la implementación del acuerdo de paz, la reforma a la educación y el fortalecimiento de los derechos laborales. Ha participado en proyectos relacionados con reformas políticas, acceso a la educación superior y transformación del sistema universitario. También fue ponente en debates sobre la jurisdicción agraria y en la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Becerra ha actuado como conciliador en la bancada del Pacto Histórico. Su capacidad de interlocución con otros partidos le ha permitido llegar a consensos.

Carlos Alberto Carreño Marín

Coalición: ABC alianza Bogotá Convergente

Conocido como Sergio Marín. Fue negociador en los diálogos de paz en La Habana. Integra la Comisión Tercera. Su agenda se ha enfocado en la implementación del Acuerdo de Paz, la defensa de los derechos sociales y el desarrollo económico de comunidades rurales. Ha participado en debates clave como la reforma tributaria y el Presupuesto General de la Nación de 2023, y ha impulsado iniciativas relacionadas con el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito, Ha defendido políticas de reincorporación de excombatientes. Su paso ha estado marcado por controversias: en 2024 se conocieron denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de su UTL, relacionadas con posibles cobros a miembros de su equipo, hechos que fueron remitidos a la Corte Suprema de Justicia de Colombia para investigación.

Salto al Senado

David Racero

Partido: Pacto Histórico

Es filósofo y magíster en Ciencias Económicas. Fue dirigente juvenil y funcionario de la Secretaría de Integración Social. Fue reelecto en 2022. Su agenda legislativa se ha centrado en educación pública, reducción de la desigualdad, participación ciudadana, reformas políticas y reducción de salarios de congresistas. Participó en la aprobación de la Ley 2307 de 2023 que consolidó la gratuidad en la educación superior pública. Ha impulsado iniciativas como la obligatoriedad de debates presidenciales y una política nacional de austeridad. En su presidencia de la Cámara promovió la creación de comisiones accidentales anticorrupción y de juventud. Ha sido un interlocutor entre el gobierno y el Congreso. Su trayectoria reciente también ha estado marcada por controversias relacionadas con investigaciones sobre el manejo de su unidad legislativa.

Etna Támara Argote

Partido: Pacto Histórico

Es docente. Elegida en lista cerrada. Es la primera persona no binaria en el Congreso. Su perfil se aleja del ruido mediático de las redes sociales para centrarse en el trabajo de base y la pedagogía política. Integra la Comisión Séptima. Su agenda ha sido una extensión de su vocación docente y social. Ha liderado el proyecto para garantizar el acceso universal al Programa Madre Canguro, buscando que los neonatos prematuros en Bogotá y el país tengan protección obligatoria. También ha sido autora de la ley que protege a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada, otorgándoles garantías de seguridad y apoyo estatal. En temas de fuerza pública, defiende la profesionalización del Ejército y la eliminación gradual del servicio militar obligatorio. Fue clave para la Reforma Pensional, donde defendió el umbral de cotización estatal.

Alirio Uribe Muñoz

Partido: Pacto Histórico

Es abogado especializado en derecho laboral y derechos humanos. Durante más de dos décadas fue integrante y director del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una de las organizaciones más reconocidas del país en la defensa de derechos humanos. En 2022 fue elegido en lista cerrada. Integra la Comisión Primera. Su agenda legislativa se ha centrado en derechos humanos, justicia, paz y participación democrática. Ha participado como ponente en iniciativas relacionadas con la política de paz del Estado y la prórroga de instrumentos jurídicos para negociaciones con grupos armados, además de proyectos para fortalecer las garantías de la protesta social y promover políticas de reasentamiento para comunidades desplazadas o en riesgo. Fue ponente de la ley que busca la transformación de la Policía, proponiendo su traslado del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior o de Justicia para civilizar la fuerza pública.

Jennifer Pedraza

Movimiento: Ahora Colombia

Fue líder estudiantil en las movilizaciones universitarias y el paro nacional. Elegida con 22.809 votos por la coalición Centro Esperanza, en representación del partido Dignidad y Compromiso. Ha trabajado desde la Comisión Primera, la de Paz y la de Derechos Humanos. Su agenda se ha centrado en la defensa de la educación pública, los derechos de las mujeres, la participación juvenil y la transparencia institucional. Representa la oposición de izquierda no petrista. Es, quizás, la congresista con el análisis más riguroso en temas de educación superior y presupuesto nacional. Ha impulsado proyectos relacionados con la protección de mujeres, niñas y víctimas de violencia, así como iniciativas contra la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la trata de personas. Ha mantenido una postura independiente frente al gobierno.

Katherine Miranda

Movimiento: Alianza por Colombia

Fue reelegida con más de 63.000 votos por el partido Alianza Verde. Ha integrado la Comisión Tercera. Su agenda política se ha centrado en la lucha contra la corrupción, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la defensa de los derechos de mujeres, niños y jóvenes. Su gran triunfo este cuatrienio no fue solo una ley, sino su papel en la Reforma Tributaria y el Presupuesto General. Entre sus iniciativas más conocidas se encuentra la Ley 2081 de 2021, que estableció que los delitos sexuales contra menores de edad no prescriben. También ha participado en proyectos sobre divorcio libre, regulación del uso de pólvora, compensaciones para jóvenes que prestan servicio militar y beneficios para la contratación de personas pospenadas. Se ha posicionado con frecuencia como voz crítica frente al gobierno y frente a diferentes sectores políticos.

Andrés Forero

Partido: Centro Democrático

Es economista y magíster en Gestión Pública. Fue concejal de Bogotá entre 2016 y 2021 por el Centro Democrático y en 2022 fue elegido representante a la Cámara con más de 83.000 votos. Integra la Comisión Séptima. Se convirtió en el líder de la oposición técnica más visible de Bogotá en el Congreso. Su agenda política se ha centrado en el sistema de salud, el empleo, las pensiones y el control al gasto público. Desde el Congreso se ha convertido en uno de los principales críticos de las reformas sociales impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro, especialmente la reforma a la salud, la laboral y la pensional. También ha impulsado debates de control político a entidades del sector salud como el Ministerio de Salud, ADRES e Invima, donde ha cuestionado el financiamiento del sistema y los retrasos en pagos a las EPS.

Juan Carlos Losada

Partido: Liberal

Es filósofo y gestor cultural. Fue reelegido en 2022. Ha integrado la Comisión Primera. Su agenda se ha enfocado en libertades individuales, derechos civiles, cultura y bienestar animal. Su mayor logro fue la aprobación de la ley que prohíbe las corridas de toros. Uno de los proyectos más conocidos es la regulación del cannabis de uso adulto, iniciativa que busca crear un marco legal para su cultivo, comercialización y consumo. Ha promovido proyectos para reglamentar la eutanasia y garantizar el derecho a morir dignamente, así como iniciativas para reconocer a la naturaleza y a los animales como sujetos de derechos. Ha trabajado en proyectos culturales como la Ley de la Música. Es uno de los congresistas con mayor índice de asistencia y de radicación de proyectos con sustento técnico. Se ha mantenido independiente en su posición con el gobierno.

Juan Carlos Wills Ospina

Partido: Conservador

Es abogado. Fue reelegido en 2022. Ha integrado la Comisión Primera y la Comisión de Acusación. Su agenda legislativa se ha centrado en temas de seguridad, derechos de los consumidores, familia y bienestar animal. Uno de sus principales logros es la Ley 2300 de 2023, conocida como “Ley Dejen de Fregar”, que regula las llamadas de cobranza y establece límites para proteger la privacidad de los consumidores. También ha liderado la ley que elimina la libreta militar como requisito para trabajar, facilitando el acceso al empleo para miles de jóvenes bogotanos, y ha impulsado iniciativas relacionadas con seguridad ciudadana, como propuestas para modificar las restricciones al porte legal de armas, y ha participado en debates de control político sobre funcionamiento de entidades públicas y políticas institucionales.

* Santiago Velasco Gordillo: Coordinador de Proyectos, Nodo Centro Extituto de Política Abierta

* Valentina Gaitán Rangél, Enlace Legislativa Extituto de Política Abierta

