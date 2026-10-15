La emergencia ocurrió en inmediaciones de la carrera 30 con calle 48, donde una patrulla de vigilancia que realizaba…

Dos hombres que eran arrastrados por la corriente de un canal de Bogotá fueron rescatados por uniformados de la Policía Nacional, con apoyo de ciudadanos y del Cuerpo Oficial de Bomberos, durante la tarde de este miércoles 14 de octubre. De acuerdo con las autoridades, las dos personas fueron arrastradas cerca de 20 cuadras por el caudal del canal de la NQS antes de que los equipos de emergencia lograran ponerlas a salvo.

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Dos hombres fueron arrastrados cerca de 20 cuadras por un caño de Bogotá: así fue el rescate

La emergencia ocurrió en inmediaciones de la carrera 30 con calle 48, donde una patrulla de vigilancia que realizaba labores de patrullaje fue alertada sobre lo que sucedía. Al llegar, los uniformados encontraron a los dos hombres luchando por mantenerse a flote en medio de la corriente.

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De acuerdo con la institución, uno de los policías identificó un punto de acceso al canal para llegar hasta ellos. Con ayuda de su compañero, una cuerda, integrantes de la comunidad y Bomberos, lograron sacar a ambos hombres del agua.

Después del rescate, las dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención y valoración médica. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también informó sobre el procedimiento y señaló que los hombres fueron rescatados pocos minutos después de caer al caño y recibieron atención de Bomberos y personal de la Secretaría Distrital de Salud.

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Hoy sobre las 2:00 P.M, uniformados de @BomberosBogota y @PoliciaBogota rescataron a dos hombres que habían caído a un caño en la Av. Carrera 30 con Calle 48.



Los dos hombres fueron rescatados pocos minutos después de caer al caño y recibieron atención por parte de Bomberos y… pic.twitter.com/CEyMxrYwQi — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 14, 2026

El rescate quedó registrado en video

La emergencia fue grabada por ciudadanos que transitaban por el sector. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a los hombres en medio de la corriente y los momentos de tensión mientras los organismos de emergencia adelantaban las maniobras para rescatarlos.

El episodio ocurrió durante una jornada de lluvias en Bogotá. Hacia el mediodía de este miércoles se registraron precipitaciones en distintos sectores de la capital, al tiempo que avanzaban las manifestaciones convocadas por organizaciones sociales, sindicatos, colectivos y estudiantes rumbo a la Plaza de Bolívar. Durante la tarde también se reportaron encharcamientos e inundaciones en varios corredores viales, que afectaron la circulación y generaron lentitud en el tráfico.

Por ahora la información disponible no establece si las precipitaciones provocaron la caída de los dos hombres al canal ni las circunstancias exactas en las que terminaron en el agua.

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