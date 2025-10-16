Niña habría sido abusada en colegio privado de Soacha: esto dicen Alcaldía e ICBF

Imagen de referencia. Foto: Archivo

En Soacha hay consternación por el presunto abuso de una menor en un colegio privado. Las autoridades activaron los protocolos al conocer del hecho y ahora se espera que las autoridades competentes brinden justicia a las víctimas de este nuevo delito contra la infancia que pone en vilo al municipio.

Tanto la Alcaldía como el ICBF tuvieron conocimiento en las últimas horas de una grave denuncia proveniente de la familia de una menor de un colegio privado: una menor habría sido abusada en una institución privada. Sin dar muchos detalles de los hechos denunciados, las autoridades anunciaron que tomaron cartas en el asunto:

“Desde que la Alcaldía tuvo conocimiento de la situación, el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’ dio instrucciones a las Secretarías de Educación y de Salud para brindar acompañamiento integral a la víctima y a su familia. Así mismo, se inició un trabajo articulado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia, con el fin de garantizar la adecuada activación de la ruta de atención y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa vigente”, señalaron en un comunicado.

De su lado, el ICBF señaló que fue la primera en conocer de estos hechos y rechazó lo ocurrido en la institución. “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechaza de manera categórica el presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad. Esta fue la primera entidad en conocer la situación y, de manera inmediata, activó la ruta de atención integral para estos casos, con el propósito de garantizar el restablecimiento de los derechos de la niña y brindar el acompañamiento especializado y humano que requiere".

Informaron, además, que desde el Centro Zonal Soacha Centro, un equipo interdisciplinario se desplazó para atender de forma prioritaria a la menor y a sus parientes, con apoyo psicosocial, orientación y acompañamiento continuo en cada etapa del proceso.

“De igual manera, el Bienestar Familiar abrió un proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) para asegurar su protección integral y garantizar que reciba toda la atención necesaria en un entorno seguro”, añadió el instituto.

🔴#BienestarFamiliar rechaza el presunto caso de abuso contra una menor de edad en una institución educativa privada de Soacha.

El Instituto, primera entidad en conocer los hechos, activó de inmediato la ruta para garantizar el restablecimiento de derechos. pic.twitter.com/oYSVRGF6HN — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) October 17, 2025

Capturan a presunto abusador de niña de 3 años en jardín infantil de Soacha

No es el primer caso. Este año, las autoridades tomaron acciones por un caso de abuso sexual ocurrido en un jardín infantil ubicado en la comuna cinco del vecino municipio de Soacha.

La denuncia se instauró luego de que la madre de una menor de 3 años, estudiante del jardín involucrado, notara comportamientos extraños en su hija y la llevara a un centro médico para indagar qué había detrás del comportamiento de la menor. Su sorpresa fue mayúscula cuando las autoridades del centro médico le anunciaron que estaban ante un caso de abuso sexual.

Tras los exámenes realizados a la menor, el equipo médico confirmó que entre los hallazgos había indicios de abuso (tocamientos), razón por la cual se activó el “código blanco”, protocolo de atención para víctimas de violencia sexual. Por su parte, las personas a cargo del jardín infantil, aseguraron que activaron las rutas de atención y los protocolos necesarios ante la Secretaría de Educación del municipio.

