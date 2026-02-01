Dos muertes en accidentes de tránsito empañan la madrugada de este domingo en Bogotá

Los hechos se registraron en las localidades de Kennedy y San Cristóbal, según reportes de las autoridades de tránsito. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Dos personas murieron en siniestros viales ocurridos durante la madrugada de este domingo 1 de febrero en Bogotá. Los hechos se registraron en las localidades de Kennedy y San Cristóbal, según reportes de las autoridades de tránsito.

El primer accidente ocurrió hacia las 4:30 a. m. en la localidad de Kennedy, en la carrera 82 con calle 5A sur, en el barrio María Paz. En el siniestro estuvieron involucrados un automóvil particular, una camioneta y un ciclista, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el informe oficial, en el choque estuvieron involucrados un automóvil y una camioneta, cuyos conductores —de 28 y 50 años— resultaron ilesos. La víctima fue un ciclista de 36 años, quien falleció en el lugar.

Según el informe preliminar reportado por la unidad policial, el vehículo particular transitaba en sentido sur–norte cuando el ciclista se atravesó en la vía, perdió el equilibrio y cayó a un costado, impactando posteriormente con la camioneta. Las autoridades señalaron que la hipótesis del hecho se encuentra en proceso de verificación.

Pocas horas después, hacia las 5:00 a. m., se registró el segundo siniestro vial con fatalidad en la localidad de San Cristóbal, en la calle 40A sur con carrera 7B este, en el sector de la urbanización La Herradura.

En este caso, el choque involucró un bus del SITP y una motocicleta particular. El conductor del bus, de 56 años, resultó ileso. El motociclista, un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada, falleció en el lugar a causa de las lesiones.

De acuerdo con el reporte preliminar, el bus transitaba en sentido oriente–occidente, mientras que la motocicleta lo hacía en sentido occidente–oriente. Al parecer, la motocicleta habría invadido el carril del bus en el momento en que ocurrió el choque. La hipótesis del caso también está sujeta a investigación por parte de las autoridades.

En ambos puntos hicieron presencia unidades de Tránsito de Bogotá y el grupo de criminalística, encargados de adelantar los actos urgentes, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de información para establecer con precisión las causas de los siniestros. En San Cristóbal, además, el Cuerpo Oficial de Bomberos apoyó la atención de la emergencia.

Entre tanto, el grupo guía del Distrito mantiene monitoreo de las condiciones de movilidad en los sectores afectados, donde se reporta flujo vehicular bajo, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

