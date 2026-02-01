¿Se paralizó la Ciclovía en Bogotá? Esto dijo el IDRD tras el inesperado retraso

Según explicó el IDRD, los guías no habían recibido a tiempo los elementos necesarios en un tramo de la carrera 15 y la calle 72, lo que afectó 2,5 kilómetros del recorrido. Aunque los Guardianes de la Ciclovía garantizaron la seguridad de los usuarios mientras se resolvía la novedad, el servicio solo quedó completamente operativo a las 7:59 a. m. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un retraso en la entrega de equipos encendió las alarmas este domingo en la Ciclovía de Bogotá y provocó un llamado de atención del alcalde Carlos Fernando Galán al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

A las 7:35 de la mañana, en la carrera 15, los guías de la Ciclovía aún no habían recibido los equipos necesarios para operar el corredor, situación que llevó al mandatario a pronunciarse públicamente: “Esto no puede pasar”, cuestionando además si el problema se había presentado en otros tramos de la ciudad.

Hoy a las 7:35 am, en la Carrera 15, los guías de la Ciclovía no habían recibido los equipos. Esto no puede pasar. ¿En qué otro corredor de la Ciclovía pasó esto? ¿Cuál es la explicación @IDRD ? @danielgarciacg pic.twitter.com/yCIUTczTg5 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 1, 2026

Desde el IDRD, su director Daniel García Cañón confirmó que se trató de un retraso logístico con el operador, pero aseguró que la seguridad de los usuarios se mantuvo gracias a la reacción inmediata de los Guardianes de la Ciclovía, mientras se normalizaba el servicio.

Lea más: Los vestigios del Bronx: arquitectura y memoria en el nuevo Distrito Creativo

Según la entidad, la novedad afectó 2,5 kilómetros de la Ciclovía, específicamente en la carrera 15 entre calles 72 y 100, y en la calle 72 entre carreras 7 y 15. El servicio quedó completamente operativo a las 7:59 a. m.

Alcalde, tuvimos un retraso logístico con el operador, sin embargo, gracias a la oportuna reacción de los Guardianes de la Ciclovía se garantizó la seguridad de los usuarios mientras se normalizaba el servicio, que quedó operativo desde las 7:59 a. m.



La novedad afectó 2.5 kms.… https://t.co/usg1pwd1lB — Daniel García Cañón (@danielgarciacg) February 1, 2026

El IDRD aclaró que los 135 kilómetros restantes de los corredores de Ciclovía funcionaron con normalidad desde las 7:00 a. m., y anunció que hará seguimiento al operador responsable para esclarecer lo ocurrido y evitar que este tipo de fallas se repitan.

Aunque la situación se normalizó rápidamente, el episodio encendió alertas sobre la operación de la Ciclovía y la necesidad de reforzar controles para evitar que se repitan fallas similares.

Lea más: Suspenden centro de ecografías en Bogotá por implantar anticonceptivos vencidos a menores

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.