Dos muertos y un herido tras intento de hurto a policía en barrio de Puente Aranda

Los hechos ocurrieron pasadas las 10:30 p.m. de la noche. De acuerdo con la información preliminar, el uniformado fue interceptado cuando llegaba a su vivienda y, una vez los asaltantes le cortaron el…

Nuevamente un caso de hurto en vía pública de la capital del país termina con un intercambio de disparos y víctimas mortales. La noche del martes seis de octubre un intento de robo a un policía que se movilizaba en su camioneta terminó con dos personas muertas y otra herida en el barrio La Francia, de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

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Los hechos ocurrieron pasadas las 10:30 p.m. de la noche. De acuerdo con la información preliminar, el uniformado fue interceptado cuando llegaba a su vivienda y, una vez los asaltantes le cortaron el paso, reaccionó y fue entonces cuando se produjo el intercambio de disparos. La institución señaló que actuó en legítima defensa. La situación fue advertida por habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades después de escuchar una seguidilla de disparos.

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Ante los hechos, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el uniformado hizo uso de su arma de dotación al considerar que estaba ante una amenaza contra su vida e integridad.

En consecuencia, tres personas resultaron lesionadas en medio de la reacción del oficial. De acuerdo con el pronunciamiento de la institución, una de ellas murió en el lugar de los hechos. Los otros dos implicados huyeron en el vehículo en el que se movilizaban y llegaron hasta un centro asistencial donde uno de los sujetos falleció minutos después de ingresar y el otro recibió atención médica.

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El hecho dejó una investigación en curso para establecer cómo ocurrió el intento de hurto y las circunstancias en las que se produjo el intercambio de disparos y confirmar que, en efecto, se trató de una actuación de defensa. El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Por ahora, las autoridades no han informado la identidad de las dos personas fallecidas ni del herido. Tampoco se han entregado detalles adicionales sobre el vehículo en el que se movilizaban.

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