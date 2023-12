Dos rutas del SITP modificarán sus trayectos desde el día lunes

modificación de rutas del SITP en zona industrial de la ciudad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde el día lunes 11 de diciembre, las rutas correspondientes a 359 Germania y 359 ruta industrial Álamos, modificarán sus respectivos trayectos. Inicialmente, la modificación que se hará consiste en que la ruta ya no hará su recorrido sobre la carrera 11 hacia la carrera 7.

¿Qué horarios tiene esta ruta?

Cabe resaltar que esta ruta realiza su respectivo recorrido en los días: lunes a viernes 4:45 a.m. a 9:00 p.m. y sábado de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. y domingos y festivos de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Información más amplia sobre la modificación de rutas, buses, trayectos y demás en el sistema de transporte´público comprendido por SITP y Transmilenio está disponible en las redes sociales o página web “transmilenio” o en la aplicación móvil TransMiapp.

En la siguiente imagen se observa el recorrido modificado en el mapa:

A partir del lunes 11 de diciembre el servicio zonal, 359 Germanía - 359 Zona Industrial Álamos, modifica su recorrido en el sector de Chapinero, omitiendo su recorrido sobre la carrera 11 hacia la carrera 7.



