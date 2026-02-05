Dron de la Policía detectó expendio de droga en Bogotá: cinco capturados en San Benito

Momento en el cual los presuntos expendedores son captados por el dron de la Policía Metropolitana de Bogotá. Foto: Redes sociales

Durante labores de patrullaje utilizando medios de última tecnología, en este caso drones de vigilancia, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a cinco hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, quienes quedaron captados por la cámara del dispositivo mientras, al parecer, concretaban una transacción ilegal en el barrio San Benito, de la localidad de Tunjuelito.

El resultado se obtuvo gracias al uso del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART), herramienta con la que las autoridades suelen identificar comportamientos asociados a la comercialización de drogas en vía pública y, posteriormente, realizar la intervención necesaria.

¿Cuánta droga incautaron?

Durante el procedimiento, las unidades policiales incautaron 109 dosis de marihuana y 146 dosis de base de coca, así como dinero en efectivo que, presuntamente, estaba relacionado con la actividad ilícita.

Además, se estableció que los capturados presuntamente harían parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico y expendio de sustancias psicoactivas en el sector de La Plata, en la localidad de Ciudad Bolívar.

En ese orden de ideas, los cinco hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las actuaciones judiciales correspondientes. Según el reporte oficial, tres de ellos cuentan con antecedentes por el mismo delito.

Finalmente, la Policía invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y tranquilidad, a través de la línea de emergencia 123.

Operativos contra la droga en Bogotá

El operativo se enmarca dentro de una ofensiva policial más amplia contra el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes. En lo corrido de 2025 en Bogotá se han incautado más de 5,2 toneladas de estupefacientes y se han registrado 2.413 capturas por tráfico de drogas, según datos oficiales.

