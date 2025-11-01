Egresado murió la noche de Halloween en el campus de la Universidad Nacional

Plaza central sin la imagen del "Che Guevara" y recorrido por las instalaciones de esta universidad. Foto: Cristian Garavito

Otro impactante hallazgo en fin de semana de Halloween llena de incertidumbre y horror a la capital. Un egresado de la Universidad Nacional fue encontrado muerto en las instalaciones del campus la noche del 31 de octubre. El plantel educativo se pronunció sobre el caso e informó que acompañará la investigación.

A través de un comunicado firmado por la Vicerrectoría de sede y la Decanatura de la Facultad de Ciencias, la universidad confirmó la muerte de un egresado del programa de Biología dentro de su campus. El hecho ocurrió entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, en el arboretum cercano al edificio 425 del Instituto de Ciencias Naturales, a pocos metros de la calle 53.

Si bien no están claras las causas de la muerte, la universidad dijo: “En la mañana de este sábado, unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantan los estudios forenses para establecer las causas del fallecimiento”, señala el comunicado. Las directivas universitarias expresaron su “profundo pesar” y enviaron un mensaje de solidaridad a los familiares, amigos y colegas del egresado.

El comunicado está firmado por el rector Leopoldo Múnera Ruiz, la vicerrectora de sede Andrea Carolina Jiménez Martín y la decana Lucy Gabriela Delgado Murcia, quienes reiteraron el compromiso institucional con la transparencia en el proceso y el acompañamiento a la comunidad universitaria en medio del duelo.

