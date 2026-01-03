Ejército y Policía evaluaron con la Alcaldía posibles efectos migratorios y de seguridad

Reunión de la Alcaldía con las autoridades de Ejército y Policía. Foto: Alcald

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá se anticipa a los posibles escenarios que puedan surgir tras la captura de Nicolás Maduro. La capital ya es escenario de manifestaciones a favor y en contra de la incursión norteamericana. En este contexto la Alcaldía convocó una reunión las autoridades de Ejército y Policía.

Le puede interesar: Protestas en la embajada de Estados Unidos y otros puntos en Bogotá

Así lo informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de sus redes sociales: “Esta mañana convoqué reunión de seguridad con la Policía de Bogotá y la Brigada XIII Ejército, en la que evaluamos las implicaciones de los sucedido en Caracas para la ciudad, en materia de manifestaciones y seguridad”, señaló.

Afirmó que en distintos puntos de Bogotá hay despliegue de gestores y de Policía acompañando las manifestaciones, tanto en respaldo como en rechazo de lo sucedido. Sobre la situación de orden público, no se reportaron afectaciones mayores a bloqueos en la calle 26 y alteraciones en vuelos del aeropuerto El Dorado.

Sobre una posible ola migratoria, el alcalde señaló: “también convoqué al gabinete distrital para revisar el inventario de la oferta institucional ante una posible nueva ola migratoria y revisamos el plan de la administración para hacer frente a hechos que puedan surgir luego de lo ocurrido en Venezuela. Seguimos atentos al desarrollo de los hechos y reiteramos nuestro compromiso por apoyar y acompañar a las y los venezolanos que han hecho de Bogotá su casa”, indicó.

Más información: Bogotá despliega dispositivo especial para monitorear movilizaciones por Venezuela

Esta mañana convoqué reunión de seguridad con la @PoliciaBogota y la Brigada XIII del @COL_EJERCITO en la que evaluamos las implicaciones de los sucedido en Caracas para la ciudad, en materia de manifestaciones y seguridad. En distintos puntos de Bogotá hay despliegue de gestores… pic.twitter.com/9FXheeQbem — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 3, 2026

Población venezolana en Bogotá

Para finales del 2023, la Alta Consejería de Asuntos Migratorios registró un total de 614.974 venezolanos en la ciudad, cerca del 51 % son mujeres. Desde el inicio de la diáspora, han nacido 27.000 “nuevos bogotanos”, hijos de migrantes que, al nacer aquí, obtienen automáticamente la nacionalidad colombiana. Eso, al menos, en cifras oficiales. De este total, 454.884 personas cuentan con PPT (Permiso por Protección Temporal). Por otro lado, hablamos de una población joven, pues el 69 % son menores de 29 años.

En materia económica el 70% está empleado y 10% estudiando. El 97% de los migrantes en Bogotá vive en renta y en Soacha esta cifra llega al 99,86 %. El 36 % de la población migrante en Bogotá está afiliado al sistema de salud (son 215.652 personas) y las localidades en donde vive más población migrante venezolana son: Suba (16,2 %), Kennedy (15,6 %), Ciudad Bolívar (10 %), Engativá (8,9 %), y Bosa (8,9 %).

La Personería de Bogotá también rindió su informe a finales de 2023, haciendo énfasis en las condiciones de derechos humanos de las mujeres. El ente realizó 200 encuestas a mujeres migrantes, donde halló que el 78% están rezagadas a trabajos del hogar, siendo esta la brecha más grande. Además, un 73% dijo depender del trabajo informal y el 13% de apoyos de personas o entidades. La salud es el otro reto. Por cada 100 mil habitantes nacidos vivos, 67,9 mujeres venezolanas fallecen durante o después del parto. El 59% de encuestadas dijo que los ingresos de su hogar no alcanzan para suplir las tres comidas diarias y el 18%, que la atención en temas anticonceptivos fue insuficiente.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.