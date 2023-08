El 21 % del espacio público de Bogotá no está en los inventarios del Distrito: Personería

Más de 7,9 millones de metros cuadrados del espacio público de la capital del país no se encuentran inventariados por el Distrito. Así lo alertó recientemente un informe de la Personería de Bogotá sobre las falencias en el mantenimiento y conservación de los andenes y parques de la ciudad.

“Se encontró que el 21,97% de los elementos inventariados dentro de la red de espacio público, no cuentan con la respectiva calificación acerca de su estado. El Instituto de Desarrollo Urbano, entidad a cargo de este inventario, no pudo justificar en forma clara las razones por las cuales no existe calificación del estado de ese porcentaje de elementos constitutivos del espacio público”, indicó la Personería de Bogotá.

En ese sentido, el ente de control indicó que el IDU firmó cinco contratos destinados a la construcción y mejoramiento de andenes suscritos en 2021, los cuales están suspendidos desde hace aproximadamente un año, con avances de ejecución entre el 0 % y el 2 %, y otros celebrados en el 2020 cuya ejecución únicamente alcanza el 27 %.

Estos últimos estudios se habrían limitado al levantamiento de la información al perímetro urbano, y no se tendría en cuenta el espacio público en las zonas rurales de la ciudad. Además, por su parte, se conoció que del diagnóstico con el que cuenta el IDU tan cerca del 12,5% del espacio público de la ciudad se encuentra en mal estado (3.526.209,80 m²).

No obstante, según el ente de control, en la ciudad las falencias serían mayores debido a que se encontraron áreas no incluidas en el inventario que presentan múltiples fallas a nivel funcional y superficial y significan un riesgo para la seguridad de los usuarios.

Asi, en varios de los casos revisados por la Personería, se evidenció que andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pompeyanos, pasos peatonales y tramos de ciclorrutas con múltiples fallas a nivel funcional y superficial, aparecen evaluadas en el inventario como en estado “BUENO”

Por su parte, se estima que el 42,2% de las estructuras requieren labores de conservación, lo que equivale a 11.944.183,8 m². Aun así, según la Personería, ni la Alcaldía Mayor ni las Alcaldías Locales han desarrollado las acciones necesarias para mejorar este activo de la ciudad.

Según el ente control, a menos de 5 meses de finalizar la Alcaldía de Bogotá, se ha avanzado apenas en el 25,75% de la meta fijada en el Plan de Desarrollo Distrital en materia de construcción de nuevo espacio público, y tan solo en el 40,3% de la conservación del mismo.

Por esta razón, el ente de control hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá para mejorar y acelerar las acciones para asegurar un ambiente y un espacio público con condiciones mínimas para la ciudad y sus transeúntes.

