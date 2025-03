“El balance de hoy es positivo”, Galán sobre jornada de marchas en Bogotá

Alcalde Carlos Fernando Galán entregó balance de jordana de marchas en Bogotá el 18 de marzo. Foto: Alcaldía de Bogotá

La jornada de marchas a nivel nacional convocadas por el Gobierno Nacional para apoyar la reforma laboral que se hundió en el Congreso, en la capital del país, tuvo un balance positivo, según anunció al final de la jornada el alcalde Carlos Fernando Galán.

“Miles de personas salieron a manifestarse, en su inmensa mayoría, de manera pacífica. Más de 300 gestores del Distrito y 1.200 policías acompañaron las movilizaciones y se encargaron que los pocos conflictos que se reportaron a lo largo del día fueran solucionados por medio del diálogo y no escalaran. No hubo personas heridas y los daños materiales son menores”, señaló el alcalde la noche de este martes.

Por otro lado, Galán señaló que los derechos de los 710.000 estudiantes de los colegios distritales fueron garantizados. “Todos los colegios abrieron hoy, el 81% operó con normalidad en la mañana y solo el 19% cerró a las 10 a.m. En la tarde la afectación fue aún menor, solo el 7% de los colegios abrió a las 3:00 p.m -un poco más tarde de lo normal- y el resto funcionó en el horario normal. Entregamos más de 805.000 raciones del PAE, logrando que la afectación fuera apenas del 1%”, confirmó.

Así transcurrió la jornada en Bogotá

Desde las 7:00 a.m., un grupo de aproximadamente 200 indígenas que llegaron a la ciudad, horas antes, se concentraron en uno de los puntos de encuentro de los marchantes: el Parque Nacional. En ese mimo punto, pasadas las 9:00 a.m., se sumaron a las concentraciones el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro del trabajo, Antonio Sanguino.

Desde las 9:30 a.m., los servicios de Transmilenio que cubren rutas en los alrededores del Parque nacional cancelaron sus rutas debido a la imposibilidad de transitar por la cantidad de gente que se congregó. Estas afectaciones se fueron repitiendo durante el recorrido por la carrera séptima y la carrera décima conforme iba avanzando la marcha

Pasadas las 10:30 a.m., los manifestantes, provenientes de 11 puntos de concentración de todos los puntos de la ciudad, empezaron a llegar a la Plaza de Bolívar.

Al mediodía el presidente Gustavo Petro llegó a una Plaza de Bolívar completamente llena, acompañado por miembros del gabinete y congresistas afines a su movimiento. “Ni la lluvia va a detener la consulta popular”, anunció. En su discurso, además, el primer mandatario envío un mensaje a los senadores que discuten la reforma laboral en la Comisión Séptima: “Quedan convocados. Arranca la consulta popular. La movilización es permanente y creciente. Tendrá su máximo no el día de hoy, de los votos que ya vendieron su corazón en la codicia, sino en la plenaria del Senado, donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo”, y añadió que “si no es así, y si los senadores se creen tiranos, el pueblo los sacará del Congreso”.

Pasado el discurso del Presidente, la plaza se fue desocupando paulatinamente y un par de horas después la multitud se dispersó y la normalidad regresó poco a poco. Si bien la mayoría de las movilizaciones fueron pacíficas, el Distrito condenó la agresión que sufrió un equipo de City Tv que cubría las marchas, que fue violentado por personas encapuchadas cuando la marchaba pasaba por la carrera 7 con calle 53, en la localidad de Chapinero.

Sobre estos hechos, las autoridades no se han pronunciado en detalle. Pese a los lamentables ataques a un sector de la prensa, y de varos actos aislados de vandalismo, el balance general señala que la inmensa mayoría de marchantes ejerció su derecho a la protesta de forma pacífica.

