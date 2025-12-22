El carro se apagó y la Policía los capturó: insólito robo frustrado en Engativá

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, mientras que el vehículo fue recuperado. Foto: Policía Metropolitana de Bg

Un intento de hurto un vehículo en Bogotá, durante la noche del 20 de diciembre, terminó tan rápido como comenzó. En las últimas horas, uniformados de la Estación de Policía Engativá capturaron a dos hombres señalados de haber participado en el robo de un automóvil.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Española, de dicha localidad, cuando la central de radio recibió la alerta sobre el robo de un automotor.

La víctima relató que tres hombres lo abordaron a través de un servicio de plataforma, intimidándolo con un arma corto punzante para despojarlo de sus pertenencias y del vehículo.

Sin embargo, metros más adelante, mientras la víctima realizaba el proceso de denuncia, el plan se vino abajo debido a que el carro hurtado se detuvo por fallas mecánicas.

Esto facilitó la labor de Policía, ya que pudo encontrar al vehículo a los dos presuntos delincuentes unos metros más adelante de la estación.

Los sujetos capturados quedaron a disposición de la autoridad competente, y se conoció que uno de ellos ya tenía anotaciones por hurto.

Hurto de automotores en Bogotá

Según datos oficiales de la Secretaría Distrital de Seguridad, el hurto de automotores ha sido uno de los delitos de alto impacto que más ha mostrado reducciones significativas este año.

En 2025, las denuncias por este delito registraron una de las cifras más bajas de los últimos años, con 2.031 denuncias, solo superada por el atípico año 2020, condicionado por la pandemia.

