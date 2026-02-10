El extraño mecanismo con el que un bar ocultaba la droga que vendía en Chapinero

El escondite para esconder las sustancias ilícitas estaba automatizado con un control remoto. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Un mecanismo inusual, que incluso era controlado con un control remoto eléctrico, era utilizado para ocultar sustancias ilícitas que eran comercializadas en un establecimiento nocturno de la localidad de Chapinero. El hallazgo se produjo tras la inspección de las autoridades al lugar.

La diligencia de registro y allanamiento se llevó a cabo en los barrios Chapinero Central e Ingemar Oriental Bajo, en la localidad de Chapinero, tras una alerta sobre presunta comercialización de estupefacientes en un establecimiento abierto al público.

A este lugar acudieron luego de recibir información suministrada por un denunciante anónimo, el cual les indicó que en un bar de la zona se estaría escondiendo y expendiendo droga. Con base en estos datos, se activaron las respectivas labores investigativas que conllevaron el hallazgo.

¿Qué se encontró?

En este sentido, tras las pesquisas, se logró la captura en flagrancia de una persona que administraba el establecimiento nocturno y la incautación de 200 dosis de marihuana, 92 dosis de base de coca, 22 dosis de tussi, además de más de 500 mil pesos en efectivo, dinero que sería producto de la venta ilegal de sustancias.

Una caleta a control remoto

Durante el operativo, los investigadores evidenciaron que le bar utilizaba un mecanismo a control remoto para manejar el escondite en donde se guardaban los estupefacientes y el dinero obtenido por su venta.

En este sentido, los investigadores se percataron de que el capturado ocultaba las sustancias ilícitas en este compartimento secreto para dificultar la detección de droga durante inspecciones policiales.

El capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso de judicialización correspondiente.

