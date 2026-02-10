Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

El extraño mecanismo con el que un bar ocultaba la droga que vendía en Chapinero

Una denuncia anónima permitió que las autoridades descubrieran la caleta y realizaran la respectiva incautación y captura.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
10 de febrero de 2026 - 03:11 p. m.
El escondite para esconder las sustancias ilícitas estaba automatizado con un control remoto.
El escondite para esconder las sustancias ilícitas estaba automatizado con un control remoto.
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un mecanismo inusual, que incluso era controlado con un control remoto eléctrico, era utilizado para ocultar sustancias ilícitas que eran comercializadas en un establecimiento nocturno de la localidad de Chapinero. El hallazgo se produjo tras la inspección de las autoridades al lugar.

La diligencia de registro y allanamiento se llevó a cabo en los barrios Chapinero Central e Ingemar Oriental Bajo, en la localidad de Chapinero, tras una alerta sobre presunta comercialización de estupefacientes en un establecimiento abierto al público.

A este lugar acudieron luego de recibir información suministrada por un denunciante anónimo, el cual les indicó que en un bar de la zona se estaría escondiendo y expendiendo droga. Con base en estos datos, se activaron las respectivas labores investigativas que conllevaron el hallazgo.

Más información sobre Bogotá: Hora cero del aseo en Bogotá: prórroga de contratos elimina el riesgo de improvisar.

¿Qué se encontró?

En este sentido, tras las pesquisas, se logró la captura en flagrancia de una persona que administraba el establecimiento nocturno y la incautación de 200 dosis de marihuana, 92 dosis de base de coca, 22 dosis de tussi, además de más de 500 mil pesos en efectivo, dinero que sería producto de la venta ilegal de sustancias.

Una caleta a control remoto

Durante el operativo, los investigadores evidenciaron que le bar utilizaba un mecanismo a control remoto para manejar el escondite en donde se guardaban los estupefacientes y el dinero obtenido por su venta.

En este sentido, los investigadores se percataron de que el capturado ocultaba las sustancias ilícitas en este compartimento secreto para dificultar la detección de droga durante inspecciones policiales.

El capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso de judicialización correspondiente.

Le puede interesar: My Chemical Romance en Bogotá: horarios y rutas de TransMilenio para llegar y salir.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Seguridad ciudadana

Bar en Chapinero

Chapinero

Venta de sustancias ilícitas

Estupefacientes

 

Jorge López(60581)Hace 14 minutos
La droga destruye las relaciones humanas y financia la destrucción social y planetaria. Es más nocivo el consumo de drogas que la polución por combustible fósil.
ed mont(31419)Hace 24 minutos
son tan delincuentes tanto los que venden eso como el que las compra, es una maldición por la que pagan.. toda la cadena nefasta del mal.. ojala se arrepientan y cambien
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.