My Chemical Romance en Bogotá: horarios y rutas de TransMilenio para llegar y salir

My Chemical Romance se presentará este 10 de febrero en 2025. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La legendaria banda estadounidense My Chemical Romance llega a Bogotá como parte de su gira Black Parade 2026, con un concierto programado para el martes 10 de febrero de 2026 en el Vive Claro Distrito Cultural. El espectáculo promete emociones para los fanáticos del rock alternativo y los seguidores de la agrupación que marcó una era musical desde principios de los años 2000.

Le puede interesar: Hora cero del aseo en Bogotá: prórroga de contratos elimina el riesgo de improvisar.

Horarios del evento

Las puertas del escenario abrirán desde las 4:00 p.m., con la banda sueca The Hives como acto de apertura desde las 7:00 p.m. y se espera que My Chemical Romance suba al escenario alrededor de las 9:30 p.m., dando inicio a una noche histórica de música en vivo en la capital colombiana.

¿Cómo llegar al evento?

Para garantizar que los asistentes al concierto puedan llegar y regresar sin contratiempos, la Secretaría de Movilidad de Bogotá y TransMilenio S.A. han dispuesto un plan especial de operación del sistema de transporte público durante el evento.

Los usuarios podrán usar 16 rutas troncales de TransMilenio que permiten conexiones con las estaciones Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council, ubicadas cerca del lugar del concierto, facilitando el ingreso al Vive Claro Distrito Cultural.

Además, hay disponibles al menos 33 rutas zonales TransMiZonal desde distintas partes de la ciudad con paraderos en avenidas estratégicas como la Avenida 68, Carrera 60 y las calles 53 y 63, lo que amplía las opciones de movilidad para los asistentes.

Recomendaciones adicionales

TransMilenio ha anunciado que el despacho de buses se ajustará según la demanda del público, tanto antes como después del concierto, por lo que se recomienda a los asistentes planificar su viaje con anticipación, recargar previamente su tarjeta TuLlave y considerar rutas alternativas para evitar contratiempos.

Esta estrategia de movilidad busca reducir tiempos de espera y congestión en puntos clave de la ciudad durante el evento musical.

Continúe leyendo: Concejal revela cuáles son las localidades en donde más se roban celulares en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.