Para algunos taxistas y conductores informales en el borde sur de la ciudad, si la app de Nequi está fuera de servicio, salir a trabajar podría ser una sentencia de muerte. Así lo narró un transportador quien aseguró que através de esta billetera virtual se pagan las extorsiones. “Si no está funcionando es mejor quedarse en casa. Así de dura está la cosa”, relató. Y los hechos lo prueban: el 5 de noviembre asesinaron a un taxista de 26 años cerca a Gran Plaza, en la localidad de Bosa, y el fin de semana sujetos en moto balearon a un conductor…

Para algunos taxistas y conductores informales en el borde sur de la ciudad, si la app de Nequi está fuera de servicio, salir a trabajar podría ser una sentencia de muerte. Así lo narró un transportador quien aseguró que através de esta billetera virtual se pagan las extorsiones. “Si no está funcionando es mejor quedarse en casa. Así de dura está la cosa”, relató. Y los hechos lo prueban: el 5 de noviembre asesinaron a un taxista de 26 años cerca a Gran Plaza, en la localidad de Bosa, y el fin de semana sujetos en moto balearon a un conductor de “chana” en el municipio de Soacha, dejando un panfleto con la misma firma de la banda involucrada en ambos casos: “Los Satanás”.

“Eso es de todos los días y en los lugares donde los taxistas hacen fila para recoger pasajeros. Sin embargo, la extorsión en Soacha, Bosa y sus alrededores también afecta a los que manejan colectivos”, añade un transportador.

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Datos del Análisis y Caracterización de la Extorsión en Colombia, del Departamento Nacional de Planeación y la Asocapitales (octubre de 2026) indican que la tasa nacional de extorsión pasó de 10,47 casos por cada 100.000 habitantes en 2016 a 26,32 en 2024, un incremento del 151 %. “Si bien en 2025 hubo una leve rebaja (25,23 por 100.000 hab, equivalente a 13.428 casos), este año arrancó con tendencia al alza. En los cuatro primeros meses hubo 3.936 casos, 8 % más que en el mismo período de 2025.

Otro dato lo da el tablero de seguimiento de delitos de alto impacto de la Secretaría Distrital de Seguridad, el cual muestra que Bogotá registró 1.885 casos de extorsión en 2026, frente a 1.862 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 1,2 %. En cuanto a las víctimas, 954 (59 %) fueron hombres y 673 (41 %) mujeres. Por su parte la Contraloría, en un informe de octubre, analiza que si bien en 2025 los casos cedieron, “la denuncia también cayó, lo que advierte contra lecturas optimistas apresuradas”.

Analistas de seguridad como Hugo Acero, exsecretario de esta cartera en Bogotá, duda de los datos: “Las denuncias de extorsión que maneja la Policía no representan ni el 1% de lo que realmente sucede con este delito en Bogotá y el país. Hay un alto subregistro. La gente no denuncia por miedo o por no confiar en las autoridades”.

El rastro de “Satanás”

La historia de la banda “Satanás” comienza seis años atrás. Hoy, más que un grupo consolidado de delincuentes, se usa más como una “marca” que aprovecha el crimen en Bogotá para sembrar miedo. Como reducto del Tren de Aragua, este grupo intentó tomar el control de zonas del sur de la ciudad imponiendo miedo, a través de crímenes a sangre fría. El tema es que, a pesar de que sus máximos líderes y sicarios han sido capturados, lo que ha incidido en las cifras de denuncia, la organización permanece sin mayores alteraciones en zonas periféricas de la ciudad como Bosa, donde recientemente resurgieron (¿o nunca se fueron?) las amenazas.

A cárceles del vecino país han ido a parar cabecillas como “Pedrito” o “Moisés”, nombres que en Bogotá se conocen porque son los que llevan la mayoría de los panfletos extorsivos. Aunque las autoridades han confirmado más de 30 capturas desde 2023 de miembros de “Satanás”, el rastro de horror continuó. Laura Bonilla Mora, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, en su artículo “El vacío preventivo: capacidades institucionales frente a la extorsión en Bogotá”, reseña cómo estas estructuras muestran un actuar criminal que va más allá de los cobros periódicos, impactando el tejido social de los barrios:

“En Kennedy y Suba, ‘Satanás’ y ‘Tren de Aragua’ operan simultáneamente como cobradores extorsivos y como reguladores de conflictos vecinales. En Santa Fe, el cobro sobre el corredor de la Carrera Séptima ha institucionalizado un régimen paralelo de administración del espacio público. En todos los casos, la extorsión no es solo un delito económico contra un comerciante individual; es un mecanismo por el cual una estructura criminal ejerce autoridad territorial”.

Audios revelados por el concejal Jairo Avellaneda indican la crudeza que persiste en la calle y se alinea con los relatos recogidos de los conductores: “Señores taxi de Gran Plaza, les estoy haciendo este comunicado. Ya le dejé primero un mensaje, se hicieron los desentendidos. Les volví a dejar otro mensaje y ese día, bueno, hubo un herido, pero no dejé víctimas inocentes. Tampoco atendieron el llamado. Esta semana le acabo de dejar una víctima inocente. ¿Por qué? Porque no están atendiendo el llamado”, se escucha en el audio dirigido a los conductores en Bosa. Y añadió una aterradora amenaza: “no salgan a trabajar porque taxi que yo agarre trabajando sin que ustedes cuadren conmigo lo voy a matar”.

“Ellos siguen delinquiendo desde las cárceles, porque no existe control del Estado en estos establecimientos y también hay mucha corrupción de guardianes y personal de cárceles y penitenciarías”, apuntó Acero. Y siguió: “para enfrentar este delito hay que trabajar en varios campos. Primero, no solo persiguiendo y deteniendo a los líderes de las organizaciones criminales que se dedican a esta actividad, sino también mandos intermedios. Segundo, atacando sus finanzas, expropiando bienes de los criminales y sus familiares que les permiten el blanqueo de recursos”.

Por último, el experto indica que el tercer punto es seguir trabajando con las comunidades afectadas, organizándolas y atendiendo sus necesidades de manera cercana. “La mayoría de las autoridades se sienta a esperar a que los ciudadanos denuncien, y esto favorece a los delincuentes. Hay que crear redes ciudadanas de coordinación con las autoridades de seguridad y justicia. La participación de los alcaldes locales es fundamental”, señaló Acero.

Según las autoridades, alias “Pedrito”, segundo al mando de la organización criminal “Los Satanás”, sigue dando órdenes desde una cárcel venezolana a sicarios en Bogotá. Uno de estos sicarios fue abatido en las últimas horas por la Policía de Bogotá:

“En una diligencia de registro y allanamiento realizada en el barrio El Amparo, de la localidad de Kennedy, fue neutralizado alias ‘Niche’. Este delincuente, de nacionalidad venezolana, actuaba bajo las órdenes de ‘Pedrito’ y es señalado de participar en afectaciones a comerciantes y establecimientos por el no pago de extorsiones. Su forma de delinquir consistía en la entrega de panfletos extorsivos y disparar contra locales comerciales en las localidades de Bosa, Kennedy, Teusaquillo, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha”.

Entre los hechos que se le atribuyen se encuentra el homicidio de un taxista en inmediaciones de Gran Plaza, el 5 de noviembre de 2026. De igual forma, el atentado con arma de fuego contra un conductor de transporte en Teusaquillo y el ataque armado a un empleado de un restaurante quien resultó herido en el sector de San Mateo, Soacha.

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El Espectador consultó al Gaula y a la Policía de Bogotá para conocer detalles de las acciones en contra de la extorsión y posibles amenazas nuevas, tras la muerte de el “Niche”. No obstante, las dos entidades sostienen que la “orden presidencial es no dar entrevistas”. Solo se limitaron a informar que el Gaula montó cinco puestos fijos en Bosa para seguir el contexto de extorsión y continúan las investigaciones.

Entre tanto, los conductores continúan siendo asediados por extorsionistas. “Los conductores denuncian, pero no puede suceder que al final se queden solos. Hace falta más trabajo permanente de cercanía, organización y participación comunitaria”, dice Hugo Acero. Y esa es la expectativa del gremio que cada vez siente mayor miedo de hablar: “no nos dejen solos”.

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