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El nombre de los Satanás vuelve a intimidar en el sur de Bogotá

Tras un ataque armado contra la sede de la Central Nacional Provivienda (cenaprov) en Bosa, su dirigente denunció amenazas de muerte y exigencias de COP 200 millones.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
Amenazas de los Satanás a líderes sociales de la localidad de Bosa.
Amenazas de los Satanás a líderes sociales de la localidad de Bosa.

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A las 6:18 p. m. del 25 de septiembre dos hombres llegaron en moto al parqueadero de la Central Nacional Provivienda (Cenaprov), en el barrio Nuevo Chile, en Bosa. Dispararon 16 veces contra una caseta donde había cinco personas, que salieron ilesas. Minutos después a Fernando Escobar, dirigente de Cenaprov, un hombre que se identificó como Pedrito Satanás le exigió una millonaria suma a cambio de no atentar contra su familia.

En contexto: “Satanás”: más que un cabecilla, es un concepto delictivo

Sin embargo, hay un dato: quien lo llamó se…

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

causasperdidaz ctovar@elespectador.com
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