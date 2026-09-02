El Petronio llega a Bogotá tras el terremoto: fechas, lugar y oferta cultural

Imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Cali

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Más de 120 portadores de las tradiciones del Pacífico colombiano participarán en la Feria del Hogar de Bogotá después de que el terremoto del 10 de agosto obligara a suspender la edición número 30 del Festival Petronio Álvarez en Cali.

Entre el 3 y el 20 de septiembre, artesanos, cocineros, diseñadores y productores de bebidas tradicionales comercializarán en Corferias los artículos que habían preparado para el festival. La muestra también incluirá música, moda, estética afro y otros saberes culturales del litoral.

La participación busca reducir las pérdidas que dejó la cancelación entre los expositores. Para numerosas familias, las ventas realizadas durante el Petronio representan uno de sus principales ingresos del año y requieren inversiones previas en materias primas, desplazamientos y producción.

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¿Dónde estará la muestra del Petronio en Bogotá?

La delegación estará ubicada en el segundo piso del pabellón 8 de Corferias, como invitada especial de la Feria del Hogar. El evento se desarrollará entre el jueves 3 y el domingo 20 de septiembre, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Los portadores estarán distribuidos en dos grupos para cubrir los días de feria. Las fechas divulgadas inicialmente presentaron pequeñas diferencias entre las entidades y los medios, pero la programación vigente de Corferias establece que la Feria del Hogar abrirá del 3 al 20 de septiembre.

La iniciativa surgió de una articulación entre la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Cultura de esa ciudad, la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias.

Las entradas pueden adquirirse en la página oficial y en las taquillas del recinto. La preventa tiene un valor de $13.500 hasta el 3 de septiembre, según la información publicada por Corferias.

¿Qué encontrarán los visitantes?

La muestra llevará a Bogotá parte de los componentes que integran la denominada Casa Grande del Pacífico. La oferta estará concentrada en cuatro líneas:

Artesanías y joyería inspiradas en las comunidades afrocolombianas.

Moda y productos de estética afro.

Dulces, alimentos y mecatos tradicionales.

Bebidas ancestrales elaboradas por portadores del Pacífico.

La agenda también contempla presentaciones musicales y actividades orientadas a compartir los conocimientos vinculados con cada producto. La programación detallada por días todavía no había sido publicada.

Una de las participantes será Viviana Díaz, creadora de la marca Raíces, quien llevará collares, aretes y otras piezas de joyería étnica artesanal inspiradas en elementos culturales de las comunidades negras y del Pacífico colombiano.

Los expositores podrán vender directamente sus productos, establecer contactos con compradores y presentar sus iniciativas ante visitantes procedentes de diferentes regiones del país.

La muestra en Corferias no reemplaza al festival

La participación en Bogotá será una plataforma comercial y cultural para los portadores afectados por la suspensión. No corresponde a una nueva sede ni a una versión trasladada del Festival Petronio Álvarez.

El festival incluye un concurso musical, muestras de cocina, bebidas, artesanías, moda, encuentros académicos y una programación de gran formato que cada año reúne a cientos de miles de personas en Cali.

“Es importante aclarar que la Feria del Hogar no es nuestro festival”, explicó Julián Arteaga, secretario de Cultura de Cali. El funcionario señaló que el espacio permitirá vender los productos preparados para agosto y generar nuevas conexiones comerciales.

La precisión evita confundir la presencia de algunos componentes del Petronio con la realización completa de su edición número 30.

El terremoto dejó a cientos de familias sin su principal vitrina

El Festival de Música del Pacífico estaba programado entre el 12 y el 17 de agosto. Su montaje en la Unidad Deportiva Alberto Galindo había alcanzado aproximadamente el 90 % cuando el terremoto de magnitud 7,4 sacudió el suroccidente del país.

La Alcaldía de Cali suspendió la programación para concentrar la respuesta institucional en la atención de la emergencia y evitar riesgos para asistentes, artistas y trabajadores.

La decisión afectó una cadena económica que comienza varias semanas antes de la apertura. Cocineros habían comprado pescados y otros insumos; artesanos habían adquirido materiales y productores de bebidas tenían listas sus existencias.

La Secretaría de Cultura explicó que buena parte de los portadores depende de las ventas realizadas durante los seis días del festival para recuperar esas inversiones y sostener sus actividades durante el resto del año.

Tras la suspensión, la Ciudadela Petronio fue convertida en centro de acopio y la Alcaldía organizó la campaña Petronio Solidario para recibir ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto y a participantes del festival.

Cali prepara una conmemoración especial

El futuro inmediato del festival ha tenido anuncios diferentes. Inicialmente, el secretario de Cultura señaló en entrevistas que se buscaba realizar durante noviembre un encuentro más pequeño, centrado en la memoria, la solidaridad y la recuperación emocional de la ciudad.

Sin embargo, la información oficial publicada posteriormente por la Alcaldía de Cali señala que se prepara una conmemoración especial durante septiembre y que la edición número 30, con su formato de concurso, se proyecta para 2027.

La administración todavía no ha divulgado la fecha exacta, el escenario ni la programación de esa conmemoración. Tampoco se ha confirmado si reunirá todas las modalidades musicales y culturales previstas para agosto.

La Unidad Deportiva no podrá albergar por ahora un evento con la dimensión habitual debido al estado de algunas estructuras cercanas después del terremoto. Las autoridades deberán evaluar otros escenarios antes de autorizar concentraciones masivas.

Por lo tanto, la presencia en Corferias mantendrá visibles algunos de los saberes del Petronio mientras Cali avanza en la recuperación física y social. El aniversario de sus 30 ediciones quedará pendiente, pero los productos y oficios construidos alrededor del festival tendrán durante septiembre una vitrina en Bogotá.

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