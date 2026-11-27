La operación del Jardín Botánico de Bogotá no se limita a conservar el espacio verde, sino que también extiende sus raíces a lo largo de la ciudad para preservar el arbolado a través de cientos de contratistas, que hoy se sienten en el limbo por la inminente reestructuración de la entidad, que comenzaría en 2027. ¿La razón? En la búsqueda de formalizar empleos, al Distrito le aprobaron crear 85 cargos de planta en la entidad. El lío es que, como no hay presupuesto adicional, se terminarían 241 contratos de OPS.

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La preocupación no es solo de los contratistas, sino de los empleados del jardín. Un trabajador, que pidió proteger su identidad, señaló que la reducción impactará las labores de campo, pues de los 85 empleados nuevos, solo 16 cumplirían funciones operativas. “Aquí trabajamos bastantes frentes, con las colecciones vivas del Jardín Botánico, apoyando en el arbolado de la ciudad. Tenemos una actividad integral en silvicultura, coberturas vegetales y mantenimiento de colecciones vivas”, agregó.

Operarios de la Secretaría Distrital de Ambiente y del Jardín Botánico de Bogotá en una actividad de silvicultura. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El rediseño del Jardín

Ante la situación, el sindicato que agremia a los operarios se ha quedado sin respuestas. Daissy Arleny Duarte, presidenta de Sintradistritales, dijo: “El Jardín es una entidad que se encarga de la reforestación y el arborizado de toda Bogotá. Tiene una planta solo de 58 funcionarios y el resto son contratistas que, en su mayoría, van a las localidades y se encargan del cuidado, el abono y el inventario de todos los árboles”.

Ahora, con los nuevos cargos, la planta del Jardín llegará a 143 empleados, de los cuales 89 serían de nivel profesional, nueve de nivel directivo y siete de nivel asesor, es decir, el 73,4 % del total. La base operativa quedaría con 16 operarios de planta y ningún cargo de intérprete ambiental, figura que atiende al público y hace la divulgación científica. Según el proyecto presentado al sindicato, el costo anual de los 85 nuevos puestos asciende a COP 11.984 millones. Para poder financiarlos, sin aumentar el presupuesto, la propuesta fue recortar contratos de prestación de servicio. Para cubrir ese monto deben acabar con 241 contratos, que cuestan casi COP 12.122 millones.

Red De Huertas turísticas en Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Donka Attanasova, concejal del Pacto Histórico, cuestionó que el 57 % de los recursos que se liberarían con el recorte de OPS iría al fortalecimiento administrativo y no al operativo. “El Jardín Botánico es una entidad de campo. Su trabajo lo hacen las personas que siembran, podan y cuidan las colecciones. Esta administración ha venido realizando una reestructuración administrativa de forma bastante silenciosa”, indicó. En un texto que el sindicato envió al Jardín Botánico, también expresaron preocupación en este sentido, al señalar que “habrá más capacidad para planear, formular y hacer seguimiento a las metas que para ejecutar”.

El Distrito, por su parte, le respondió al sindicato que “la norma no establece una proporción numérica obligatoria entre diferentes niveles jerárquicos de una planta de personal. En consecuencia, la existencia de un mayor número de empleos del nivel profesional frente al nivel técnico o asistencial no permite concluir, por sí misma, un ‘desbalance estructural’ de la planta”.

🌳 ¿Quién va a cuidar los árboles y los jardines de Bogotá?

El Jardín Botánico @JBotanicoBogota elimina 241 contratos de prestación de servicios. Más de 180 son de trabajadores operativos que siembran, podan y cuidan nuestro arbolado.



A cambio, crea 85 cargos de planta, casi… pic.twitter.com/NpoJ2J9vbw — Donka Atanassova Iakimova (@Donka_At) November 22, 2026

Desde el Jardín Botánico insisten en que la estrategia no supone una reducción indiscriminada ni una terminación automática de contratos, sino “una transición progresiva y priorizada, en la que la incorporación de empleos permanentes se acompañará de la revisión de las necesidades contractuales y la adecuación presupuestal”.

Sin aspiraciones

A los posibles recortes, un empleado suma otro reparo: cambios en las funciones de los operarios que vienen con el nuevo manual. Explica que el manual anterior contemplaba dos funciones de apoyo administrativo y gestión documental. Estas opciones les permitía tener alternativas para aspirar a otros cargos dentro de la entidad, especialmente si adelantaban estudios. Su preocupación es que la modificación termine confinándolos a labores operativas y les cierre oportunidades de crecimiento profesional en el Jardín.

A su vez, el sindicato cuestiona que los nuevos manuales establezcan perfiles y fichas de empleo demasiado cerrados. “El Jardín Botánico realiza esta modificación de los manuales de funciones, limitando la posibilidad de que los compañeros que están en estos cargos obtengan ascensos o puedan entrar a concursos de méritos. Es como si quedaran completamente cerrados para ellos”, señaló.

Terapias en el Jardín Botánico.

Sobre este punto, la administración es clara al sostener que ocupar el cargo de Operario Grado 10 no obliga de manera automática a la entidad a crear grados salariales superiores o una escala hasta el grado 20, ya que la creación de nuevos grados o cargos requiere estudios técnicos de cargas de trabajo y sostenibilidad presupuestal, los que no se han hecho”.

Aunque el Jardín Botánico respondió a las diversas inquietudes del sindicato, contraargumentó y desestimó cada una de ellas. No obstante, al día de hoy, los operarios dicen desconocer el cronograma de implementación de la nueva planta, cuándo se abrirían los procesos de contratación y qué ocurrirá con los contratos de prestación de servicios que se suprimirían para financiar los nuevos empleos.

“Nosotros como trabajadores hacemos un llamado a la administración distrital para darle la relevancia que tiene en el Jardín Botánico las personas que trabajan por la conservación y el mantenimiento del arbolado. Y que esa labor de los trabajadores que se encuentran en el espacio sea incluida en la formalización del empleo para que esta no solo beneficie a los cargos administrativos”, cerró la presidenta del sindicato.

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Exposición de Edgar Negret en el Jardín Botánico de Bogotá

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