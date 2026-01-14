A plena luz del día: el robo que dejó vacío un concesionario de motos en Bogotá

Según la denuncia, al menos 12 personas ingresaron al establecimiento entre el lunes 5 y el martes 6 de enero y retiraron, sin ser interrumpidos, gran parte del inventario y las herramientas del local. Las cámaras de seguridad registraron cómo los delincuentes cargaron la mercancía en cuatro y hasta cinco vehículos que ya tenían dispuestos para el traslado. Foto: Archivo Particular

Un concesionario de motocicletas eléctricas y de combustión fue saqueado durante dos días consecutivos en el barrio El Recuerdo, en la localidad de Teusaquillo, mientras sus propietarios se encontraban de vacaciones. El robo, cometido a plena luz del día, dejó pérdidas cercanas a los COP 300 millones y evidenció el alto nivel de organización de la banda responsable.

Según la denuncia, al menos doce personas ingresaron al establecimiento entre el lunes 5 y el martes 6 de enero y retiraron, en total sigilo, gran parte del inventario y las herramientas del local. Las cámaras de seguridad registraron cómo los delincuentes cargaron la mercancía en cuatro y hasta cinco vehículos que ya tenían dispuestos para el traslado.

“Como se ve en los videos, tuvieron todo el tiempo del mundo. Fueron dos días completos trabajando de día”, relató el propietario del negocio en declaraciones a CityTV.

El botín incluyó 27 motocicletas eléctricas, ocho motos de combustión, además de televisores, computadores y herramientas indispensables para el servicio técnico.

Lo que más sorprendió a comerciantes y vecinos del sector fue la tranquilidad con la que operó el grupo. Los delincuentes, según el testimonio del dueño, incluso se permitieron almorzar en restaurantes cercanos antes de regresar para continuar con el saqueo. “La presencia de la autoridad fue cero. Almorzaron en la esquina, volvieron y siguieron sacando todo. Dejaban una reja abierta y luego la cerraban bien”, afirmó.

En las grabaciones también se observa que los responsables vestían overoles y guantes, y tomaron precauciones para no dejar rastros. “Son personas que saben lo que hacen. El sistema no funcionó como debía y lograron vaciar completamente el local”, agregó el denunciante.

El material probatorio ya fue entregado a los investigadores, mientras que comerciantes de la zona pidieron mayor presencia policial y refuerzos en la vigilancia. Aseguran que este no es un caso aislado y que la repetición de estos robos amenaza la continuidad de los negocios formales y la generación de empleo en el sector.

“Somos comerciantes que tratamos de generar empleo y estamos muy afectados. Aquí el robo es todos los días”, concluyó el propietario.

Un golpe que va más allá de un solo negocio

El caso ocurre en un contexto complejo para el sector de motocicletas en Colombia. De acuerdo con estimaciones de autoridades y gremios, las pérdidas por contrabando y robo de repuestos superan los USD 250 millones anuales, afectando directamente a distribuidores formales y poniendo en riesgo la seguridad vial.

Durante el primer semestre de 2025, el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) reportó más de 450.000 motocicletas nuevas matriculadas, y las proyecciones apuntan a que las ventas podrían superar el millón de unidades al cierre del año. Este crecimiento ha fortalecido un ecosistema industrial que, según Asopartes, genera más de 70.000 empleos directos y representa cerca del 2,5 % del PIB industrial del país.

Sin embargo, el auge del mercado formal contrasta con el aumento del robo y el comercio ilegal de autopartes, un fenómeno que se concentra especialmente en departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, y que sigue debilitando la confianza de empresarios y consumidores.

Mientras avanzan las investigaciones por el saqueo en Teusaquillo, el sector insiste en que la seguridad no solo es una preocupación comercial, sino una condición clave para la sostenibilidad de una industria que hoy es central en la movilidad del país.

