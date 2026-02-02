Video revela momento exacto del ataque con granada a club nocturno en el barrio Santa Fe

Momento exacto en el que estalló una granada lanzada por dos individuos que se movilizaban en una moto. Foto: Redes sociales

Por primera vez salieron a la luz las imágenes del momento exacto en el que dos hombres lanzaron una granada contra la fachada de un establecimiento nocturno en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá.

El video se conoció una semana después del atentado, ocurrido el 22 de enero, que dejó una persona muerta y catorce heridas, y cuyos responsables aún no han sido identificados por las autoridades.

El registro, captado por una cámara de seguridad, muestra cómo los atacantes se movilizaban en una motocicleta a alta velocidad y, al pasar frente al local, arrojaron el artefacto explosivo al andén.

En la escena se observa que al menos cinco personas se encontraban en las inmediaciones del establecimiento: dos frente a un puesto informal de dulces y otras tres caminando por la fachada del club nocturno. Segundos después del paso de la motocicleta, ocurre la explosión, seguida de escenas de pánico y huida en la zona.

Se conoce video del momento en que lanzan granada en el barrio Santa Fe, donde una persona murió



Las autoridades analizan este y otros elementos probatorios para dar con los responsables y esclarecer los móviles del ataque. La principal hipótesis apunta a una disputa por el control del microtráfico en el barrio Santa Fe, aunque no se descarta que el hecho esté relacionado con extorsiones a establecimientos nocturnos del sector.

Mientras avanza la investigación, las autoridades distritales mantienen operativos y controles reforzados en esta zona del centro de Bogotá, históricamente afectada por dinámicas de criminalidad y economías ilegales.

