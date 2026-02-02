Logo El Espectador
Recolección de basura en Bogotá: cómo se mantendrá el servicio tras vencimiento de contratos

La Personería Distrital lideró una reunión en medio de la incertidumbre por el servicio de aseo en la ciudad. Tanto la UAESP como los operadores dieron un parte de tranquilidad y aseguraron que el servicio de basuras continuará en la ciudad durante el régimen de transición.

Redacción Bogotá
02 de febrero de 2026 - 01:05 p. m.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
En un momento clave para la recolección de basuras en la ciudad. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y los operadores de recolección de residuos se reunieron este fin de semana con la Personería Distrital con el fin de despejar las dudas en torno al futuro de este servicio en Bogotá.

Durante la reunión, según declararon los implicados a su término, las partes acordaron mantener la continuidad del servicio de aseo en la capital, tras la decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) de habilitar una prórroga excepcional del actual modelo basado en Áreas de Servicio Exclusivo (ASE).

Vale la pena resaltar que, a menos de tres semanas del vencimiento de los contratos de aseo —programados para la primera quincena de febrero de 2026—, la CRA habilitó este régimen transitorio para asegurar la prestación continua y ordenada del servicio, evitando una transición abrupta hacia un modelo de libre competencia sin las garantías necesarias para actores clave del sistema, como los recicladores de oficio.

En este contexto, la Personería convocó a una reunión para conocer las posiciones de la UAESP y los operadores sobre la forma en la cual llevarán a cabo este proceso de transición adicional los próximos dos años.

Asimismo, durante el encuentro, el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, consultó si esta prórroga implicaría un incremento en las facturas. Ante esto, tanto el Distrito como los operadores señalaron que, debido a la regulación vigente, no se contemplan cambios o aumentos en los costos para el usuario final.

Sin embargo, el jefe del Ministerio Público Distrital advirtió que la entidad permanecerá vigilante para que las prórrogas (que podrían extenderse hasta 2027) no impliquen un aumento tarifario para los capitalinos.

¿Qué implica la prórroga del modelo actual?

Bajo este esquema transitorio:

  • Los contratos de recolección, barrido y limpieza podrán extenderse más allá de los ocho años inicialmente pactados bajo las ASE, manteniendo el mismo operador en cada zona de la ciudad mientras se prepara un nuevo marco regulatorio y técnico.
  • Se busca equilibrar la continuidad del servicio público de aseo con las acciones afirmativas que protegen el acceso de los recicladores al material aprovechable y su remuneración.
  • La UAESP y los operadores trabajan en mesas técnicas para definir las condiciones contractuales de esta ampliación y garantizar que no se afecten los derechos de las comunidades recicladoras.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
