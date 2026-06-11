Elecciones 2026: estas son las sanciones por violar la ley seca en Bogotá

Aspectos de botellas de alcohol cuya venta no esta permitida durante la ley seca por el Covid – 19 Foto: El Espectador - José Vargas

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La segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio llegará con una batería de medidas de seguridad en Bogotá. Como ya se confirmó a principios de esta semana, la Alcaldía anunció la presencia de más de 10.000 policías en toda la ciudad, mientras que la ley seca volverá a regir durante gran parte del fin de semana electoral para garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada democrática.

Pero más allá de las restricciones, las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos y comerciantes para evitar sanciones económicas que pueden superar el millón de pesos por incumplir las disposiciones establecidas para las elecciones.

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¿Cuándo comienza la ley seca en Bogotá?

El Distrito confirmó que la ley seca comenzará a las 6:00 p. m. del viernes 19 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio. Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos abiertos al público y espacios donde aplique la restricción.

La medida será la misma que se aplicó durante la primera vuelta presidencial, luego de que las autoridades consideraran positivo el balance en materia de seguridad y convivencia.

Las multas por incumplir la ley seca

Las sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana pueden oscilar entre aproximadamente $233.000 y $1,8 millones, dependiendo de la gravedad de la conducta y de si existe reincidencia.

Además de las multas económicas, las autoridades podrán imponer medidas complementarias como:

Suspensión temporal de actividades comerciales.

Sellamiento de establecimientos.

Comparendos a personas que incumplan las restricciones.

Cierre de eventos donde se comercialicen bebidas alcohólicas durante la vigencia de la medida.

Más de 10.000 policías vigilarán la jornada

La jornada electoral en la ciudad contará con un amplio dispositivo de seguridad para la segunda vuelta presidencial. Según las autoridades distritales, más de 10.000 uniformados estarán desplegados en puestos de votación, corredores estratégicos, centros de monitoreo y puntos críticos de la ciudad.

El operativo también incluirá acompañamiento a la Registraduría, vigilancia de material electoral, controles de seguridad y monitoreo permanente para prevenir alteraciones del orden público durante el fin de semana.

Otras restricciones

Las medidas no se limitan al alcohol. Durante la jornada electoral también aplicarán restricciones relacionadas con la propaganda política, la divulgación de encuestas y otras actividades reguladas por la normatividad electoral. Asimismo, las autoridades podrán reforzar controles sobre eventos masivos y reuniones que representen riesgos para el orden público.

La Registraduría recordó además que los jurados de votación designados deben asistir obligatoriamente. Quienes incumplan sin una justificación válida podrían enfrentar sanciones disciplinarias o multas establecidas por la ley.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar

La segunda vuelta presidencial definirá quién ocupará la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030. Según la Registraduría Nacional, más de 41 millones de colombianos están habilitados para sufragar, de los cuales cerca de 40 millones votarán dentro del país. Bogotá concentra uno de los mayores censos electorales del territorio nacional, por lo que las autoridades consideran clave mantener medidas especiales de seguridad y control durante el fin de semana electoral.

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