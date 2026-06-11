Regiotram de Occidente entraría a operar antes de la fecha prevista

Este es el primer vagón a escala real del RegioTram de Occidente, el medio de transporte que comunicará la Sabana con Bogotá. Foto: Óscar Pérez

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El encuentro entre el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey y el vicepresidente de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) —el consorcio que adelanta la construcción del Regiotram de Occidente— dejó como resultado el anuncio de la entrada en operación del proyecto antes de la fecha prevista.

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Desde China, Rey informó que, tras la definición en conjunto de un plan de trabajo, el RegioTram de Occidente entrará a operar antes de finalizar el 2027. Para ello, se aumentarán cerca de 10 frentes de obra y se dará inicio a la intervención de zonas cercanas a los BIC que ya cuentan con autorización.

“Se generarán adquisiciones anticipadas del componente de sistemas y se incrementará gradualmente el número de trabajadores, pasando de 1.200 –que hoy nos acompañan– hasta llegar a cerca de 4.000″, anunció Rey.

Cabe recordar que esta primera entrada en operación es la primera fase del proyecto ferroviario que comprende un recorrido desde Facatativá hasta Fontibón. La segunda fase, desde Fontibón hasta la Calle 26 con Caracas, se proyecta entregar en 2029.

El RegioTram de Occidente, que será el primer tren de cercanías eléctrico del país, tendrá un total de 17 estaciones ubicadas en puntos estratégicos de Bogotá y Cundinamarca. Cada una conectará zonas residenciales, comerciales e industriales, integrándose además con otros sistemas de transporte masivo.

De las 17 estaciones, 8 estarán en municipios de la Sabana y 9 en Bogotá:

Sabana de Occidente: Facatativá, El Corzo, Madrid 1, Madrid 2, Mosquera 1, Mosquera 5ta Este (elevada), Funza 1 y La Ramada.

Bogotá: Catam, Fontibón, Av. Cali, Av. Boyacá, carreras 68, 50, 40 y 30 (NQS), además de la Calle 26.

El Regiotram del Norte

Mientras avanzan las obras en el corredor occidental, el siguiente gran frente ferroviario se concentra en la Sabana Norte. Allí se proyecta el denominado Tren de Zipaquirá, que conectaría Bogotá con Chía y Cajicá, y proyecta futuras extensiones hacia Sopó, Tocancipá y Gachancipá. Según la Empresa Férrea Regional y la Gobernación de Cundinamarca, el proyecto tendría cerca de 48 kilómetros y movilizaría entre 187.000 y 250.000 pasajeros diarios.

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El Gobierno Nacional anunció recientemente un incremento de su participación financiera para destrabar el proyecto, mientras continúan las discusiones técnicas y políticas sobre la integración de Bogotá al sistema, su paso por la capital y su integración tarifaria y física con el metro y Transmilenio.

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