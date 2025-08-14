Elevan a $50 millones la recompensa por información de Valeria, niña desaparecida

Bomberos recorre el río Frío en búsqueda de la menor desaparecida. Foto: Bomberos Cundinamarca

A $50 millones subió la recompensa por información que lleve al paradero de Valeria Afanador Cárdenas, de 10 años, desaparecida desde el 12 de agosto. Más de 200 integrantes de organismos de socorro de varios municipios se han unido a la búsqueda, que completa más de 48 horas.

Así lo confirmó el gobernador Jorge Rey, en declaraciones a medios. Añadió que habrá refuerzos en los mecanismos de búsqueda y refuerzo de la recompensa que ofreció la Alcaldía de Cajicá, elevándola de $20 a $50 millones de pesos.

“Hemos recorrido 4 kilómetros aguas arriba y abajo del río Frío, vamos a aumentar ese perímetro a 6 kilómetros. Tendremos drones con detección térmica”.

¿Qué se sabe de la desaparición?

Valeria Afanador Cárdenas desapareció sobre las 10:30 a.m., en inmediaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda El Canelón (Cajicá). Las cámaras de seguridad de la institución captaron a la estudiante dirigirse a la zona de arbustos cercanos a la reja que colinda con el sector del río Frío.

“Desde ese momento, no se ha registrado en las cámaras su regreso por el mismo punto”, indica el comunicado del colegio. Adicional, informaron que sus brigadistas iniciaron la búsqueda inmediata, una vez el personal del colegio notó que la menor no estaba.

En respuesta a la situación, el colegio activó el protocolo interno de búsqueda, se han unido municipios y bomberos de la región, sin lograr resultados, razón por la cual se duda si la menor no cayó al río. El rango de búsqueda se ha ampliado, así como las hipótesis.

¿Qué ha dicho la familia de la menor?

La madre de la menor, en entrevista con La W, enfatizó en que la familia se siente respaldada por el colegio y lo sucedido “es responsabilidad de todos”. Adicional, la mamá descartó las hipótesis que hablan de un hombre que podría habérsela llevado.

“Es falso, no hay que caer en especulaciones”, indicó Luisa Cárdenas. “Si alguien la ha visto, o alguien la tiene, no le dé miedo, llévela al colegio, necesitamos que Valeria esté con su familia, que esté bien”, concluyó.

En entrevistas dadas al medio Chía Radio 24, familiares de Valeria Afanador hicieron un recuento de lo que ha sido su intensa búsqueda y las hipótesis que rondan. Durante un recorrido nocturno, Felipe Afanador, primo de la menor, indicó lo que se vio en las cámaras de seguridad:

“Pudimos evidenciar que, en la cancha de fútbol, la niña intenta entrarse entre las matas, se sale, hace el recorrido hasta la esquina del colegio y se devuelve hasta que llega un momento en el que no se ve que vuelva al colegio”, señaló.

Por otro lado, la búsqueda en el río, infructuosa hasta el momento, ha llevado a ampliar el rango y valorar otras hipótesis. “Hay un tronco que atraviesa una parte del río y este mismo no es hondo”, dijo Felipe Afanador al medio regional.

El joven contó también que hubo un automóvil que llamó la atención de las autoridades y el cual fue localizado, pero durante la inspección, no se halló nada sospechoso. “Entre las hipótesis se valora si la niña fue recogida y no esté en esta área, sino refugiada en algún sitio, todo está en investigación”.

