Ellos son los primeros 100 bachilleres contratados para operar la Línea 1 del Metro

Estos jóvenes tendrán la responsabilidad de desempeñar cargos estratégicos en el proyecto. Foto: Jóvenes Metro Línea 1

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Línea 1 del Metro de Bogotá no solo avanza a nivel técnico, también en la formación del personal humano que estará detrás de su operación. A este equipo se sumó este miércoles un grupo de 198 bachilleres técnicos y tecnólogos que firmaron su contrato y con ello, su integración formal en el sistema de transporte.

Lea más: Regiotram de Occidente entraría a operar antes de la fecha prevista

La convocatoria se desarrolló durante más de dos meses, contó con el acompañamiento del SENA y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y recibió más de 19.000 postulaciones. Entre las personas seleccionadas se encuentran Luna Moreno y Abby Arquez, quienes se postularon gracias a la recomendación de familiares y amigos y hoy serán las próximas controladoras de operación ferroviaria.

Pero este no es el único cargo. Los demás jóvenes contratados se distribuirán en áreas de auxiliar de estación, conductor de tren, controladora de comunicaciones, controlador de energía, controlador de mantenimiento, controlador del centro de seguridad y conductores, cargos esenciales para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente del sistema.

“En el año 2028, cuando el Metro de Bogotá entre en operación comercial, millones de ciudadanos utilizarán este sistema por primera vez y las personas que estarán en la cabina de conducción, en el centro de control y en los andenes de las estaciones podrían ser precisamente ustedes. Serán los pioneros de la era del metro en Bogotá”, destacó el vicepresidente de Operación y Mantenimiento de Metro Línea 1, Tang HongWei.

Tras la firma de su contrato, estos jóvenes iniciarán un proceso de formación especializada que estará a cargo de expertos internacionales y nacionales.

Le puede interesar: Ley seca en Bogotá por elecciones empezará otra vez desde el viernes

Cabe recordar que en el marco del convenio de cooperación que Metro Línea 1 y el SENA mantienen desde hace cerca de dos años, durante el segundo semestre de este año se abrirá una nueva convocatoria para continuar conformando el equipo humano que tendrá a su cargo la operación y el mantenimiento de la primera línea del Metro de Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.