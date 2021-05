Ellos son los Rodríguez, dos héroes en la primera línea de atención de la pandemia en Kennedy

El enfermero Freddy y el médico Camilo están unidos más allá de su profesión. Son padre e hijo que trabajan al servicio del hospital en Kennedy, en una de las localidades con más casos de contagio por COVID-19.

Freddy y Camilo son dos héroes del sector de la Salud en Bogotá que, como padre e hijo, se enfrentan a diario a las consecuencias que deja la pandemia del Coronavirus en la localidad de Kennedy. Además de compartir un apellido, tienen en común su vocación y esas ganas de ganar la batalla a esta enfermedad que, con corte a 21 de julio, deja 67.843 casos confirmados y 1.713 personas fallecidas en la capital.

Freddy, el padre de Camilo, es auxiliar de enfermería de las salas de cirugía de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy, y lleva más de 35 años realizando labores en esta Unidad. “Llegué tan sólo seis meses después de inaugurado y, desde el principio, estoy enamorado de él, soy puro Kennedy”, dice con orgullo.

En cuanto a Camilo, la profesión de su padre lo persigue desde su nacimiento, pues vio la primera luz de este mundo en el Hospital de Kennedy, lugar en el que su progenitor lo recibió en brazos cuando todavía trabajaba en salas de parto. Ahora, con la fuerza y la vitalidad de un joven y médico internista, trabaja en la UCI intermedia del Servicio de Urgencias de la misma sede en la que labora su papá.

“Él se enamoró de mi profesión y de esta vocación de servir, ahora es un gran médico que adora su labor, que atiende con todo el amor a sus pacientes, que se esmera por salvar vidas” dice Freddy.

Y es que la relación entre ambos va más allá de los lazos de sangre. En esta fase de la cuarentena, ambos pueden verse a los ojos y reconocer que los une además una labor crucial para ayudar a docenas de personas que hoy luchan por su vida en las UCI.

“Mi papá es mi superhéroe, siempre se lo digo, él me enseñó el amor por esta profesión, su lucha, su entrega. Él para mí es más que Superman, nunca se rinde, con su fuerza siempre llega más lejos de lo que se espera. Nunca me voy a olvidar esos momentos donde pudimos compartir la atención de los mismos pacientes. Me enseñó a entregar todo el amor por ellos, el súper poder que tiene mi papá es, definitivamente, su gran corazón”, cuenta Camilo.

Visto desde la pantalla de un celular o desde un televisor, la labor de Freddy y los demás profesionales de la salud podría parecer sencilla. Sin embargo, ser parte de la primera línea de batalla contra el COVID-19 no es tarea fácil. Además de atender a su esposa y a sus tres hijos, Freddy se ha ido acostumbrando a dormir poco y lidiar en su mente con el drama de las familia afectadas por la pandemia.

Este hombre sabe que él y su hijo son piezas clave en la lucha contra el Coronavirus, aunque reconoce que, a veces, siente miedo. “En estos tiempos difíciles no se puede dejar de sentir miedo; por mis pacientes, por mis compañeros y por mi familia. Pero siempre le digo que jamás deje de ejercer su profesión, él nació para esto. Siempre le pido a Dios que lo proteja por encima de mi salud”.

Ellos representan los lazos familiares que tienen los profesionales de la salud de la Subred Sur Occidente, que conforman un equipo de profesionales con altas capacidades humanas, técnicas y profesionales, y que hoy cobran un papel relevante para la atención de la emergencia sanitaria que vive la ciudad.

